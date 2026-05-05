Καμμένος για Γκίλφοϊλ: «Είμαστε τυχεροί που την έχουμε πρέσβη» – Τι είπε στο αεροδρόμιο

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε ο Πάνος Καμμένος για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο. Ο πρώην υπουργός χαρακτήρισε θετική την παρουσία της στην Αθήνα, ενώ απάντησε και στην κριτική που δέχεται για τις δημόσιες εμφανίσεις της. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι πράγματι η εν ενεργεία πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Καμμένος για Γκίλφοϊλ: «Είμαστε τυχεροί που την έχουμε πρέσβη» – Τι είπε στο αεροδρόμιο
05 Μάι. 2026 12:42
Pelop News

Θετική δημόσια τοποθέτηση για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε ο Πάνος Καμμένος, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, σε δηλώσεις που καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο, όπου είχε βρεθεί για να υποδεχθεί τον γιο του που σπουδάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα.

Ο πρώην υπουργός στάθηκε με ιδιαίτερα θερμό τρόπο απέναντι στην Αμερικανίδα πρέσβη, λέγοντας ότι «κάνει μια εξαιρετική δουλειά για την πατρίδα μας» και προσθέτοντας πως «είμαστε τυχεροί που την έχουμε πρέσβη». Στην ίδια τοποθέτηση, συνέδεσε τον ρόλο της με τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα κινείται πλέον σε μια πορεία διαφορετική από εκείνη που γνώριζε τα προηγούμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης: ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Ο Θάνος Χριστακόπουλος νέος Συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής

Η απάντηση για την κριτική

Ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε και στην αρνητική κριτική που έχει δεχθεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τις εξόδους και τη δημόσια παρουσία της, επιλέγοντας να απαντήσει με τη γνωστή φράση του Ευάγγελου Αβέρωφ ότι «πετροβολούν τις καρδιές που έχουν καρύδια». Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να αποδοκιμάσει όσους επιμένουν να σχολιάζουν τη δημόσια εικόνα της πρέσβη.


Η θέση της στην Αθήνα

Η αναφορά του πρώην υπουργού αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς η Κίμπερλι Ανν Γκίλφοϊλ υπηρετεί επισήμως ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία, έχοντας ορκιστεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ έκτοτε έχει αναλάβει ενεργό δημόσιο ρόλο στην Αθήνα και στις ελληνοαμερικανικές επαφές. Ενδεικτικά, η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα έχει αναρτήσει πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις και εμφανίσεις της, μεταξύ αυτών και σε κοινές ανακοινώσεις με την ελληνική κυβέρνηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:11 Σύμη: Σοκ από τις καταγγελίες για προσέγγιση ανηλίκων – Στο 2027 η δίκη των δύο Αιγυπτίων
14:00 Πάτρα: Βλάβη στον Γλαύκο, λύματα στη θάλασσα, πολλά ερωτηματικά – Βανταράκης: «Δύσκολη» η κολύμβηση
13:54 «Πάρτε τη δική μου καρδιά»: Η μητέρα της Μυρτούς λυγίζει για το τελευταίο βράδυ και το άγγελμα του θανάτου
13:51 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό: Έργα και εκτροπές έως τις 7 Μαΐου
13:40 Τέλος στο «rollercoaster» για ένα ζώδιο: Νέα εποχή ευκαιριών
13:40 FNL Awards 2026: Η Ζάκυνθος πρωταγωνίστρια στη Δυτική Ελλάδα, διακρίσεις και για Ηλεία – Εκτός λίστας Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία
13:37 Ο Μαρινάκης ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο: «Πάνω από 20 επικοινωνίες Ανδρουλάκη – Χατζηδάκη» για τις Ανεξάρτητες Αρχές
13:27 «Του έσπασε όλη τη γνάθο»: Η μητέρα του 17χρονου με αυτισμό συγκλονίζει από το νοσοκομείο
13:23 Χάος στα Στενά του Ορμούζ: Παρεμβολές σε GPS και AIS «εξαφανίζουν» πλοία από τα ραντάρ
13:18 Στη φυλακή η 54χρονη για τη μαχαιριά στη Ρόδο – Το βαρύ κατηγορητήριο και οι ισχυρισμοί της
13:10 Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή μετά από 27 χρόνια – Τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο πριν από την ιστορική ομιλία
13:10 Στην Αθήνα η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς παγκοσμίως
13:07 Πού θα δείτε την μεγάλη μονομαχία Αρσέναλ-Ατλέτικο
13:02 Πάτρα: Χωρίς νερό τα Καμίνια για έξι ώρες – Η βλάβη φέρνει διακοπή υδροδότησης την Τετάρτη
13:00 Τετ α τετ Μητσοτάκη-Κατσανιώτη: Η συνάντηση στου Μαξίμου πριν από την ΚΟ της ΝΔ
12:56 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής έχουν όλα τα στοιχεία για να κοιτάξουν ψηλά
12:54 Ο Κ. Μητσοτάκης σε Άμπου Ντάμπι και Αμμάν με φόντο τη φωτιά στη Μέση Ανατολή και τα Στενά του Ορμούζ
12:50 Ο Αίολος Αγυιάς ήττα στο Αίγιο και τώρα πλέι-οφ με Αραχωβίτικα/Ακταίο – Τι δήλωσε ο Βασίλης Σκέντζος
12:49 Ο Πλεύρης τραβά τη γραμμή: Στο στόχαστρο άδειες και άσυλο αλλοδαπών που κατηγορούνται για εγκλήματα
12:46 ΠΟΥ: Επτα τα κρούσματα χανταϊού σε επιβάτες του κρουαζερορόπλοιου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.05.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ