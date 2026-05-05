Καμμένος για Γκίλφοϊλ: «Είμαστε τυχεροί που την έχουμε πρέσβη» – Τι είπε στο αεροδρόμιο

Θετική δημόσια τοποθέτηση για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε ο Πάνος Καμμένος, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, σε δηλώσεις που καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο, όπου είχε βρεθεί για να υποδεχθεί τον γιο του που σπουδάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα.

Ο πρώην υπουργός στάθηκε με ιδιαίτερα θερμό τρόπο απέναντι στην Αμερικανίδα πρέσβη, λέγοντας ότι «κάνει μια εξαιρετική δουλειά για την πατρίδα μας» και προσθέτοντας πως «είμαστε τυχεροί που την έχουμε πρέσβη». Στην ίδια τοποθέτηση, συνέδεσε τον ρόλο της με τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα κινείται πλέον σε μια πορεία διαφορετική από εκείνη που γνώριζε τα προηγούμενα χρόνια.

Η απάντηση για την κριτική

Ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε και στην αρνητική κριτική που έχει δεχθεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τις εξόδους και τη δημόσια παρουσία της, επιλέγοντας να απαντήσει με τη γνωστή φράση του Ευάγγελου Αβέρωφ ότι «πετροβολούν τις καρδιές που έχουν καρύδια». Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να αποδοκιμάσει όσους επιμένουν να σχολιάζουν τη δημόσια εικόνα της πρέσβη.





Η θέση της στην Αθήνα

Η αναφορά του πρώην υπουργού αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς η Κίμπερλι Ανν Γκίλφοϊλ υπηρετεί επισήμως ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία, έχοντας ορκιστεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ έκτοτε έχει αναλάβει ενεργό δημόσιο ρόλο στην Αθήνα και στις ελληνοαμερικανικές επαφές. Ενδεικτικά, η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα έχει αναρτήσει πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις και εμφανίσεις της, μεταξύ αυτών και σε κοινές ανακοινώσεις με την ελληνική κυβέρνηση.

