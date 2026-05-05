ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Ο Θάνος Χριστακόπουλος νέος Συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής

Νέα ηγεσία απέκτησε η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026. Σκοπός της συνάντησης ήταν η πλήρωση της θέσης του Συντονιστή, η οποία παρέμενε κενή μετά την πρόσφατη παραίτηση του Κώστα Μαλαμή.

Μετά από εκτενή διαβούλευση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, ο δημοσιογράφος Θάνος Χριστακόπουλος εξελέγη ομόφωνα νέος Συντονιστής. Στο πλευρό του, στη θέση της Αναπληρώτριας Συντονίστριας, παραμένει η πολιτική επιστήμονας Νικολίτσα Σουλούκου, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στη διοίκηση της τοπικής οργάνωσης.

Σε κοινή τους δήλωση μετά το πέρας της διαδικασίας ο νέος Συντονιστής και η Αν. Συντονίστρια επισήμαναν τα εξής:

«Όλοι μαζί συνεχίζουμε με πάθος την προσπάθεια για μια κοινωνία δίκαιη, που δίνει ίσες ευκαιρίες στους πολίτες και εξασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους στην υγεία, την παιδεία, την εργασία κ.α. Σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα και την Αριστερά δεν υποστέλλουμε τη σημαία. Πεισμώνουμε και αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Στόχος μας να είμαστε παρόντες στην τοπική κοινωνία, σε διαρκεί επαφή με τον κόσμο και τα προβλήματά του. Παρόντες μέχρι την τελική δικαίωση, μέχρι να κάνει ξαστεριά!»

