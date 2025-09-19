Καναδάς: Απαγόρευση εισόδου για τους Kneecap λόγω των δηλώσεών τους για τη Χεζμπολάχ

Το χιπ-χοπ συγκρότημα επρόκειτο να δώσει δύο συναυλίες στο Τορόντο τον Οκτώβριο και άλλες δύο στο Βανκούβερ.

Καναδάς: Απαγόρευση εισόδου για τους Kneecap λόγω των δηλώσεών τους για τη Χεζμπολάχ
19 Σεπ. 2025 22:31
Pelop News

Στον Καναδά απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα στο ιρλανδικό συγκρότημα Kneecap, υποστηρίζοντας ότι «έκανε δηλώσεις που αντιβαίνουν στις καναδικές αξίες» και «προκάλεσαν βαθιά ανησυχία».

Ο Τραμπ θα φιλοξενήσει τον Ερντογάν: Στο τραπέζι τα F-35 και εμπορικές συνομιλίες

Το χιπ-χοπ συγκρότημα επρόκειτο να δώσει δύο συναυλίες στο Τορόντο τον Οκτώβριο και άλλες δύο στο Βανκούβερ.

Καναδοί αξιωματούχοι επικαλέστηκαν τις κατηγορίες για τρομοκρατικές πράξεις που απαγγέλθηκαν στη Βρετανία τον Μάιο εναντίον ενός μέλους του συγκροτήματος, του Λίαμ Ο’ Χάνα.

Ανακοινώνοντας την απαγόρευση ο Καναδός βουλευτής των Φιλελευθέρων Βινς Γκάσπαρο, δήλωσε ότι το συγκρότημα «ενίσχυσε την πολιτική βία και έδειξε δημοσίως την υποστήριξή του σε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ και η Χάμας».

«Αυτά δεν είναι εκφράσεις τέχνης ή νόμιμης πολιτικής κριτικής, αλλά επικίνδυνη υποστήριξη της βίας και του μίσους», είπε ακόμη.

Πέρυσι σε συναυλία ο Ο’ Χάνα εμφανίστηκε με σημαία υπέρ της Χεζμπολάχ, την οποία η Βρετανία θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση.

Ο 27χρονος μουσικός αρνείται τις κατηγορίες. Στις 26 Σεπτεμβρίου θα εκδοθεί απόφαση αν θα δικαστεί ο μουσικός, επισημαίνει το BBC.

Από την πλευρά του το συγκρότημα έγραψε σε ανάρτηση ότι οι δηλώσεις του Καναδού βουλευτή είναι «εντελώς αναληθείς και βαθιά κακόβουλες» και ότι έδωσαν εντολή στους δικηγόρους του να κινήσουν νομικές διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο, οι Kneecap ανακοίνωσαν την ακύρωση της περιοδείας τους στις ΗΠΑ, επικαλούμενοι τη νομική μάχη του Ο’ Χάνα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:52 LIVE: Γαργαλιάνοι-Απόλλων
16:47 Μπορούσε το μετάλλιο η Ελίνα Τζένγκο, στην 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
16:38 «Μιλάμε για τον πιο τρυφερό πατέρα του κόσμου» συγκίνηση από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση
16:31 Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στην 16η θέση στο Παγκόσμιο του Τόκιο
16:19 Με κομμένη την ανάσα η μάχη με τα κύματα του Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου ΒΙΝΤΕΟ
16:09 Κουφονήσια: Λογαριασμός 750 ευρώ, άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ!
16:00 Ο Αιγιώτης καθηγητής Θέμης Προδρομάκης αναγορεύεται σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών
15:48 Eurovision: Η Γερμανία βάζει φρένο στο μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
15:36 Ράνια Τζίμα: Η εξομολόγηση για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του Γαβριήλ Σακελλαρίδη
15:24 Βαρβαρότητα στην Ηλεία: Δεν τα κατάφερε η ακρωτηριασμένη κατσίκα – Θύμα παστουρώματος και εγκατάλειψης
15:12 Όλα όσα δεν ξέρεις για τα cookies: Τα αποδέχεστε; Δείτε γιατί μπορεί να γίνουν όπλο στα χέρια των χάκερ
15:04 Θεσσαλονίκη: Οπαδική αγριότητα σε 16χρονο – Συλλήψεις με βαριές κατηγορίες
15:00 Καταγγελία για τη Μαρίνα Πατρών: «Τέσσερα χρόνια εγκατάλειψη – Έργα για ιδιώτη με μηχανήματα του Δήμου;»
14:48 Κατερίνη: Εφοριακός πιάστηκε με «φακελάκι» 1.000 ευρώ – Στημένος εκβιασμός σε αρτοποιό
14:36 Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της μάντρας – Στη ΜΕΘ με ακρωτηριασμό και εγκαύματα ο 54χρονος
14:24 Η Χαμάς «ανασταίνει» τον Ρον Αράντ: Προπαγανδιστική αφίσα με τους 48 ομήρους στη Γάζα
14:24 Γλυφάδα: Γερανός ανετράπη και «εισέβαλε» σε καφετέρια
14:13 Αμφιλοχία: 26χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου
14:12 Γιώργος Μαζωνάκης: Οικογενειακός πόλεμος, καταγγελίες για ουσίες και η μάχη για την περιουσία
14:05 Καλάβρυτα: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό πέντε κυνηγόσκυλων στο Πλανητέρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ