Ο Τραμπ θα φιλοξενήσει τον Ερντογάν: Στο τραπέζι τα F-35 και εμπορικές συνομιλίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα (19.0.2025) ότι θα φιλοξενήσει τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου και ότι αναμένει να συνάψει εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες.

Την ανακοίνωση για τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από την πλατφόρμα του Truth Social.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να φιλοξενήσω τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Εργαζόμαστε πάνω σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για F-16, και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες περιμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά. Ο Πρόεδρος Ερντογάν κι εγώ είχαμε πάντα μια πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25!»

Όπως τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος, στην ατζέντα είναι και τα F-35 που όπως ανέφερε πιστεύει ότι θα έχουν θετική έκβαση οι συνομιλίες.

Η συνάντηση Ερντογάν με τον Τραμπ Τζούνιορ

Συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, είχε την προηγούμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ, κατά τη διάρκεια μιας απροειδοποίητης επίσκεψης, όπως ανέφεραν πηγές στην ιστοσελίδα Middle East Eye.

Η επίσκεψη του Τραμπ τζούνιορ αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά την Τετάρτη από τον Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ο οποίος υποστήριξε ότι ο Ερντογάν συμμετείχε σε «μυστικές διαπραγματεύσεις» με τον πρωτότοκο γιο του Αμερικανού προέδρου για το ζήτημα της Γάζας.

«Στο πρωτόκολλο αναφερόταν ως “επιχειρηματίας”, αλλά δεν έκαναν γνωστό το όνομά του», δήλωσε ο Οζέλ σε συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη. «Ενώ η Παλαιστίνη αιμορραγεί, ασχολούνται με επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσω του γιου του Τραμπ», πρόσθεσε. «Στο παλαιστινιακό ζήτημα, ο Ερντογάν προσποιείται ότι επικρίνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά δεν λέει λέξη για τον πραγματικό «χορηγό» της υπόθεσης, τον Τραμπ».

Πηγή κοντά στον Ερντογάν, μιλώντας στη Deutsche Welle, επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ τζούνιορ συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά χαρακτήρισε τη συνάντηση «επίσκεψη ευγενείας». Η πηγή αρνήθηκε ότι υπήρξε επίσημη συζήτηση για τη Γάζα ή άλλα συγκεκριμένα θέματα, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Οζέλ.

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ τζούνιορ δεν κατέχει επίσημο ρόλο στην κυβέρνηση του πατέρα του, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για τον Λευκό Οίκο. Αυτή τη στιγμή υπηρετεί ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Trump Organization και συνοδευόταν από αρκετούς ομοϊδεάτες επιχειρηματίες κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία.

Ο Τραμπ τζούνιορ δεν είναι άγνωστος στην Τουρκία, καθώς είχε επισκεφθεί τη χώρα το 2016 για μια σειρά επενδυτικών επαφών στην Κωνσταντινούπολη.

