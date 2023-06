Καναδάς: Τραγωδία μετά τη σύγκρουση φορτηγού με βαν που μετέφερε άτομα με ειδικές ανάγκες – 15 νεκροί ΒΙΝΤΕΟ

Σύγκρουση φορτηγού με ρυμουλκούμενο και μικρό λεωφορείο σημειώθηκε στον κεντρικό Καναδά χθες Πέμπτη, με αποτέλεσμα 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 10 να τραυματιστούν.

«Δέκα άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας», διευκρίνισε ο Ρομπ Χιλ, αξιωματικός της αστυνομίας στην επαρχία Μανιτόμπα, όπου έγινε το δυστύχημα. Συνολικά, στο μικρό λεωφορείο επέβαιναν 25 άνθρωποι, «κυρίως ηλικιωμένοι», πρόσθεσε.

Το δυστύχημα, που περιγράφηκε ως «πολύ σοβαρό» σημειώθηκε στα βόρεια της πόλης Κάρμπερι, στο σημείο όπου διασταυρώνονται ο Διακαναδικός Αυτοκινητόδρομος με τον Αυτοκινητόδρομο 5.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Τζον Προύβεν, είπε σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι είδε ένα όχημα να έχει βγει από τον δρόμο και να φλέγεται. Είδε επίσης μια νταλίκα, το μπροστινό μέρος της οποίας έμοιαζε καμένο. Στο σημείο έσπευσαν τουλάχιστον 20 περιπολικά και οκτώ ασθενοφόρα. «Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο δυστύχημα. Ήταν σοκαριστικό», είπε ο Προύβεν.

At least 15 people have been killed in a crash Between A Semi-Truck & Handi-Transit Vehicle on the Trans-Canada Highway west of Winnipeg near Carberry, Manitoba. #Carberry #mbpoli #Mantioba… pic.twitter.com/7KC0GGDibj

