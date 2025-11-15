«Κάνει τα “στραβά μάτια” ο Δήμος»

Καταγγελία στην «Π» του Συλλόγου Εμπόρων Οπωροκηπευτικών Λαϊκών Αγορών. Παράνομη δραστηριότητα σε λαϊκές αγορές της Πάτρας

«Κάνει τα "στραβά μάτια" ο Δήμος»
15 Νοέ. 2025 12:00
Pelop News

Σοβαρές καταγγελίες για παράνομη δραστηριότητα σε λαϊκές αγορές της Πάτρας διατυπώνει ο Σύλλογος Εμπόρων Οπωροκηπευτικών Λαϊκών Αγορών «Ο Αγιος Τρύφων», υποστηρίζοντας ότι ιδιώτες χωρίς τις απαραίτητες άδειες καταλαμβάνουν συστηματικά χώρους που προορίζονται αποκλειστικά για νόμιμους επαγγελματίες. Οπως αναφέρουν εκπρόσωποι του Συλλόγου, το φαινόμενο έχει ενταθεί από το καλοκαίρι και, παρά τις επανειλημμένες αναφορές τους προς τις δημοτικές αρχές, δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα περιορισμού του.

«Κάνει τα "στραβά μάτια" ο Δήμος»

Μιλώντας στην «Πελοπόννησο», ο πρόεδρος του Συλλόγου, Δημήτρης Παπαδάτος, επιβεβαιώνει την κατάσταση και κάνει λόγο για συνεχόμενη παρουσία μη αδειούχων μικροπωλητών Ρομά, οι οποίοι, όπως λέει, λειτουργούν εκτός του νομικού πλαισίου, εις βάρος των επαγγελματιών που τηρούν όλους τους κανόνες και επωμίζονται όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που ορίζει η φορολογία. Τονίζει ότι η ανεξέλεγκτη αυτή δραστηριότητα δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και προκαλεί σημαντική οικονομική ζημιά στους νόμιμους παραγωγούς και εμπόρους.

«Κάνει τα "στραβά μάτια" ο Δήμος»

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίζεται ο ταμίας του ΔΣ, Ηλίας Αραβαντινός, ο οποίος κατηγορεί τον Δήμο Πατρέων ότι «κάνει τα στραβά μάτια». Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει, ο Δήμος αποστέλλει μεν υπαλλήλους για ελέγχους, ωστόσο -όπως υποστηρίζει- δεν προχωρά σχεδόν ποτέ σε επιβολή προστίμων ή σε απομάκρυνση των μη αδειούχων πωλητών. «Ετσι το φαινόμενο παρεμπορίου και παραοικονομίας όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά ενισχύεται», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Οι καταγγελίες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Ενδεικτικά, στη λαϊκή αγορά της Πέμπτης, οι παράνομοι πάγκοι καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τον Σύλλογο, ολόκληρο τον χώρο μπροστά από την πλατεία Αγίας Σοφίας, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας ή ρύθμισης. Παρόμοιες εικόνες, όπως αναφέρουν, καταγράφονται σχεδόν σε κάθε λαϊκή αγορά που λειτουργεί στην Πάτρα, γεγονός που τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα είναι γενικευμένο.

«Κάνει τα "στραβά μάτια" ο Δήμος»

Η παρανομία αυτή σοβεί από το περασμένο καλοκαίρι και ο Σύλλογος ζητά άμεση παρέμβαση του Δήμου Πατρέων, αυστηρότερο έλεγχο και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα και να προστατευθούν οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές με πλήρη συμμόρφωση προς τους κανόνες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:34 Πούτιν: Διατηρούσε κρυφή σχέση με διαγωνιζόμενη καλλιστείων όταν έλειπε η Καμπάεβα
13:22 «Θα σας τελειώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε», ποια ήταν η γνωστή δημοσιογράφος που συνελήφθη σε έλεγχο αλκοτέστ;
13:11 Κρίσιμες μάχες για ΑΟ Αιγιαλέων, Ολυμπιάδα και Ερμή
13:03 Πάτρα: Ποινή κάθειρξης 6 ετών για εγκατάλειψη νεογέννητων κουταβιών, το διοικητικό πρόστιμο 150.000 ευρώ!
12:53 Ναρκωτικά και ρευματοκλοπή στην Πάτρα, παραπήγματα στην Ηλεία
12:43 «Σε ένα μήνα θα πάρεις το πενηντάρι πίσω», πώς έστησαν την κομπίνα και εξαπάτησαν τον Μαρτίκα, αποκαλυπτικές συνομιλίες
12:36 Η δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο δεν είναι διαπραγματεύσιμη
12:25 «Την κλωτσούσαν, την χτυπούσαν, την έφτυσαν», άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης για τα…μάτια ενός αγοριού!
12:15 Συνελήφθησαν οι δολοφόνοι του Γιάννη Λάλα!
12:10 Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Αστέρα Τέμενης
12:00 «Κάνει τα “στραβά μάτια” ο Δήμος»
11:53 Παλιατζής: Ραντεβού διαδικτυακά, εκσυγχρόνισαν το επάγγελμα και το εισήγαγαν στη νέα εποχή
11:42 Δράση του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου για την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη,ΦΩΤΟ
11:31 Μονόδρομος η νίκη για τον ΝΟΠ
11:20 Πελετίδης: «Με εμφανίζει να στήριξα την απόφαση της ΚΕΔΕ, παρότι δεν ήμουν παρών στην ψηφοφορία»
11:10 «Με απείλησαν για τη ζωή μου. Δε φοβάμαι τίποτα, ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ» ανατριχιαστικές αποκαλύψεις Μαρτίκα
11:00 Οδηγός στα 41 του χρόνια «έσβησε» στο τιμόνι!
10:51 Μουζακίτης: European Golden Boy Web για το 2025!
10:41 Νεκρός 42χρονος αναβάτης σε σύγκρουση μηχανής με φορτηγό, ΦΩΤΟ
10:31 Το σπάνιο σύνδρομο Alagille και η κραυγή της μητέρας του 18χρονου Μάριου για να σωθεί το παλικαράκι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ