«Κάνει τα “στραβά μάτια” ο Δήμος»

Σοβαρές καταγγελίες για παράνομη δραστηριότητα σε λαϊκές αγορές της Πάτρας διατυπώνει ο Σύλλογος Εμπόρων Οπωροκηπευτικών Λαϊκών Αγορών «Ο Αγιος Τρύφων», υποστηρίζοντας ότι ιδιώτες χωρίς τις απαραίτητες άδειες καταλαμβάνουν συστηματικά χώρους που προορίζονται αποκλειστικά για νόμιμους επαγγελματίες. Οπως αναφέρουν εκπρόσωποι του Συλλόγου, το φαινόμενο έχει ενταθεί από το καλοκαίρι και, παρά τις επανειλημμένες αναφορές τους προς τις δημοτικές αρχές, δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα περιορισμού του.

Μιλώντας στην «Πελοπόννησο», ο πρόεδρος του Συλλόγου, Δημήτρης Παπαδάτος, επιβεβαιώνει την κατάσταση και κάνει λόγο για συνεχόμενη παρουσία μη αδειούχων μικροπωλητών Ρομά, οι οποίοι, όπως λέει, λειτουργούν εκτός του νομικού πλαισίου, εις βάρος των επαγγελματιών που τηρούν όλους τους κανόνες και επωμίζονται όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που ορίζει η φορολογία. Τονίζει ότι η ανεξέλεγκτη αυτή δραστηριότητα δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και προκαλεί σημαντική οικονομική ζημιά στους νόμιμους παραγωγούς και εμπόρους.

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίζεται ο ταμίας του ΔΣ, Ηλίας Αραβαντινός, ο οποίος κατηγορεί τον Δήμο Πατρέων ότι «κάνει τα στραβά μάτια». Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει, ο Δήμος αποστέλλει μεν υπαλλήλους για ελέγχους, ωστόσο -όπως υποστηρίζει- δεν προχωρά σχεδόν ποτέ σε επιβολή προστίμων ή σε απομάκρυνση των μη αδειούχων πωλητών. «Ετσι το φαινόμενο παρεμπορίου και παραοικονομίας όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά ενισχύεται», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Οι καταγγελίες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Ενδεικτικά, στη λαϊκή αγορά της Πέμπτης, οι παράνομοι πάγκοι καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τον Σύλλογο, ολόκληρο τον χώρο μπροστά από την πλατεία Αγίας Σοφίας, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας ή ρύθμισης. Παρόμοιες εικόνες, όπως αναφέρουν, καταγράφονται σχεδόν σε κάθε λαϊκή αγορά που λειτουργεί στην Πάτρα, γεγονός που τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα είναι γενικευμένο.

Η παρανομία αυτή σοβεί από το περασμένο καλοκαίρι και ο Σύλλογος ζητά άμεση παρέμβαση του Δήμου Πατρέων, αυστηρότερο έλεγχο και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα και να προστατευθούν οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές με πλήρη συμμόρφωση προς τους κανόνες.

