«Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού

Αρκετά ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να αλλοιωθούν σημαντικά ευρήματα στην υπόθεση – θρίλερ της Μαρίσσας Λαιμού-της εφοπλιστικής οικογένειας Λαιμού- καθώς έχουν περάσει 8 μέρες από τον αιφνίδιο θάνατό της από τσίμπημα εντόμου και ακόμα δεν έχει γίνει νεκροψία.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε (19.09.2025) το Mega η νεκροψία θα αρχίσει σήμερα, με την εφοπλιστική οικογένεια πάντως να ζητά να γίνουν μία σειρά εξετάσεων για να μάθει από τι τελικά «έφυγε» το παιδί της.

Με τον θάνατό της να εξελίσσεται στο απόλυτο θρίλερ, αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη πως η Μαρίσσα, όσο βρισκόταν στα επείγοντα του νοσοκομείου, έστελνε, φανερά ανήσυχη, σε μία φίλη της πως δεν έβρισκε γιατρό να την εξετάσει.

«Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά».

Η νεαρή, πέρα από τα μηνύματα, έστειλε και μία φωτογραφία η οποία αποτυπώνει το τσίμπημα του εντόμου.

– 16.17: Είμαι χάλια, πραγματικά πολύ άσχημα. Είμαι σε ορούς τώρα, σε ενδοφλέβιο ορό, ακόμα στο τμήμα επειγόντων του UCLH. Έδωσα δείγμα ούρων

– 16.18: Θα σε ενημερώσω, ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι

– 16.20: Μάλλον θα είμαι εδώ για αρκετή ώρα

– 16.23: Έχω πολλή ζαλάδα, αίσθημα λιποθυμίας, αίσθηση ότι θα κάνω εμετό

– 16.34: Με ελέγχουν μετά βίας. Είναι φρικτό, είναι απαράδεκτο, το μισώ αυτό

– 16.40: Κανείς δεν με έχει τσεκάρει καν. Είμαι πολύ λυπημένη

– 17.13: Είμαι τρομερά ζαλισμένη και πολύ άρρωστη

– 17.35: Έχω φαγούρα, είναι απίστευτο, έχω φαγούρα πάρα πολύ

Μήνυση κατά των γιατρών ετοιμάζει η οικογένεια

Όπως είχε αποκαλύψει το Live News, η οικογένεια Λαιμού σκέφτεται να κινηθεί νομικά κατά των γιατρών του Λονδίνου, με την Daily Mail να επιβεβαιώνει την είδηση επικαλούμενη στενό συγγενή.

«Θα στραφούν εναντίον τους φυσικά. Αυτό είναι 100% αμέλεια. Η Μαρίσσα ‘έφυγε’ εξαιτίας τους. Δεν θα ήταν τίποτα να την κρατήσουν ένα βράδυ. Θα μπορούσαν να την είχαν παρακολουθήσει, αν της είχαν δώσει αντιβιοτικά, θα την είχαν σώσει. Πήγε στο σωστό μέρος για θεραπεία. Δεν έπρεπε να την είχαν αφήσει να φύγει. Η Μαρίσα σώθηκε από τον καρκίνο και τώρα συνέβη αυτό. Έχασε τη ζωή της μέσα σε λίγες ώρες. Καμία μητέρα δεν θα έπρεπε να θάψει το κοριτσάκι της», γράφει η εφημερίδα.

Όπως καταγγέλλεται, την εξέτασαν νοσοκόμες αντί γιατροί, έριξαν μία απλή ματιά στις εξετάσεις της και την άφησαν να φύγει, με δικαστικό λειτουργό της Βρετανίας να διερευνά ήδη την υπόθεση και το ενδεχόμενο ιατρικής αμέλειας.

«Εκεί, οι νοσοκόμες αντί για τους γιατρούς, της έκαναν εξετάσεις και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόταν να παραμείνει στο νοσοκομείο. Συγγενής λέει στην Daily Mail πως ‘είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν, έκαναν τις εξετάσεις αίματος και τις έδωσαν στον γιατρό και ο γιατρός είπε ότι μπορείς να πάρεις εξιτήριο, αυτό είναι όλο’», σύμφωνα με την Daily Mail.

Το θέμα παραμένει πρωτοσέλιδο στα βρετανικά ΜΜΕ.

Η νεαρή κληρονόμος είχε επιστρέψει πρόσφατα στο Λονδίνο μετά από οικογενειακές διακοπές στο Πόρτο Χέλι. Η 30χρονη άρχισε να μην αισθάνεται καλά στις 10 Σεπτεμβρίου, εμφανίζοντας πρήξιμο στο δεξί μπράτσο, έντονη φαγούρα, ενώ ανέβασε και πυρετό.

«Η Μαρίσσα, έχοντας περάσει καρκίνο και μια βαριά λοίμωξη που λίγο έλειψε να της στοιχίσει την ζωή, ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη με την υγεία της. Αμέσως κάλεσε γιατρό στο σπίτι, ενώ την επόμενη μέρα επισκέφτηκε τον ογκολόγο της».

Τα συμπτώματα ήταν τόσο ανησυχητικά που ο ογκολόγος της δεν την παρέπεμψε απλά στα επείγοντα ενός νοσοκομείου, αλλά την έβαλε μέσα σε ασθενοφόρο, κάτι που μαρτυρά τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Δικαστικός λειτουργός έχει αναλάβει ήδη την υπόθεση, όπως αποκάλυψε το Live News, ο οποίος και θα διερευνήσει αν υπήρξε ιατρική αμέλεια και αν έδιωξαν από το νοσοκομείο έναν άνθρωπο που έχρηζε άμεσης νοσηλείας.

«Τραγικό λάθος των γιατρών που της επέτρεψαν να επιστρέψει στο σπίτι της», λέει από την πλευρά του ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

«Ήταν μία περίπτωση που όφειλε να αντιμετωπιστεί».

Την ίδια στιγμή, επίσημη έρευνα έχει διαταχθεί στο UCLH, νοσοκομείο που έσπευσε η Μαρίσσα. Εκρπόσωπός του αναφέρει:

«Ήμασταν εξαιρετικά λυπημένοι όταν πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους φίλους της σε αυτήν την θλιβερή και δύσκολη στιγμή. Έχουμε αρχίσει μία εσωτερική έρευνα, όπως είναι η συνήθης διαδικασία σε μία απροσδόκητη περίπτωση θανάτου. Αναμένουμε το αποτέλεσμα της νεκροψίας και θα παρέχουμε κάθε απαιτούμενη πληροφορία στο δικαστήριο».

«Είμαστε συντετριμμένοι»

«Είμαστε πραγματικά όλοι συντετριμμένοι γιατί είναι πολύ άδικος ο χαμός αυτού του κοριτσιού, που όλα τα έκανε πολύ σωστά», λέει από την πλευρά της

η σχεδιάστρια μόδας Σίλια Κριθαριώτη, στενή φίλη της οικογένειας Λαιμού.

«Προφανώς κάποιο λάθος έχει γίνει. Ακόμη δεν έχει ο ιατροδικαστής δώσει το πόρισμά του».

