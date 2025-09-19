Επιχειρηματίας «έδωσε» αστυνομικό υποστηρίζοντας ότι του δάνεισε Mercedes και αυτός έτρεχε με 291 χλμ.!

Ο εισαγγελέας ζήτησε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να εντοπιστεί ο οδηγός του super car

Επιχειρηματίας «έδωσε» αστυνομικό υποστηρίζοντας ότι του δάνεισε Mercedes και αυτός έτρεχε με 291 χλμ.!
19 Σεπ. 2025 18:28
Pelop News

Εντελώς απρόσμενη η εξέλιξη στην υπόθεση του άγνωστου οδηγού της Mercedes, που καταγράφηκε να τρέχει με 291 χιλιόμετρα την ώρα στη λεωφόρο Συγγρού τον περασμένο Απρίλιο σημειώθηκε χθες, με τους αστυνομικούς της Τροχαίας Καλλιθέας που χειρίζονται την υπόθεση να προσπαθούν να διαπιστώσουν ποια είναι τελικά η αλήθεια.

Αυτοκίνητο σε τυλίχτηκε στις φλόγες στην Αττική Οδό

Όλα ξεκίνησαν πριν από δέκα μέρες όταν η τροχαία Καλλιθέας παρέδωσε τη δικογραφία για την υπόθεση στον Εισαγγελέα, έχοντας, ωστόσο, καταφέρει να εντοπίσει μόνο τον ιδιοκτήτη του οχήματος και όχι τον οδηγό.

Ο εισαγγελέας ζήτησε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να εντοπιστεί ο οδηγός του super car. Η τροχαία Καλλιθέας κάλεσε τον ιδιοκτήτη για νέα κατάθεση και εκείνος υπέδειξε το άτομο που είχε παραχωρήσει το αυτοκίνητο.

Πρόκειται για αστυνομικό που υπηρετεί σε Τμήμα στο κέντρο της Αθήνας και σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη ήταν ο άνθρωπος που είχε τη Mercedes AMG GT S στις 4 Απριλίου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν ήταν και το ίδιο πρόσωπο που την οδηγούσε όταν το ραντάρ της Περιφέρειας Αττικής «έπιασε» το όχημα να κινείται με ταχύτητα που άγγιζε τα 300 χιλιόμετρα.

Ο αστυνομικός αναμένεται να κληθεί να καταθέσει για το αν ήταν ο οδηγός της Mercedes ή την είχε παραχωρήσει σε κάποιον άλλον.

Το γερμανικό super car ανήκει σε έναν πολύ γνωστό επιχειρηματία του τουριστικού κλάδου, ενώ αρχικά οι αστυνομικοί της Τροχαίας Καλλιθέας για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν βάλει στο κάδρο των ερευνών έναν άλλο πρώην αστυνομικό, ο οποίος μάλιστα έχει προφυλακιστεί πρόσφατα για υπόθεση που αφορά διακίνηση ναρκωτικών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
18:28 Επιχειρηματίας «έδωσε» αστυνομικό υποστηρίζοντας ότι του δάνεισε Mercedes και αυτός έτρεχε με 291 χλμ.!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ