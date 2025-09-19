Αυτοκίνητο σε τυλίχτηκε στις φλόγες στην Αττική Οδό

19 Σεπ. 2025 18:17
Pelop News

Η ταλαιπωρία είναι μεγάλη για τους οδηγούς που κινούνται ήδη ή κατευθύνονται προς την Αττική Οδό – στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο το απόγευμα της Παρασκευής (19.09.2025).

Ξέσπασε φωτιά (και) στο Μενίδι ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αττικής Οδού, το όχημα που τυλίχτηκε στις φλόγες βρίσκεται μετά τον κόμβο της Παιανίας ενώ παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών έως τον κόμβο Κορωπίου.

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση σε κεντρικές οδικές αρτυρίες του λεκανοπεδίου Αττικής.

«Ασφυξία» παρατηρείται στον Κηφισό, από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, στην Σταδίου, την Πανεπιστημίου και την Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ και στην Κατεχάκη εντοπίζονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ηλιούπολη.
