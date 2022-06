Κάνσας: Εκτροχιάστηκε τρένο με πάνω από 200 επιβάτες – Φόβοι για πολλούς νεκρούς

Με 243 επιβάτες ταξίδευε το τρένο από το Σικάγο στο Λος Άντζελες που εκτροχιάστηκε στο Κάνσας του Μιζούρι ,με αποτέλεσμα να υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς.

BREAKING: An Amtrak Southwest Chief train bound for Chicago derailed after leaving Kansas City in north-central Missouri. Injures were reported among the 243 passengers on board. https://t.co/Yn7cJH5IHY

— KSHB 41 News (@KSHB41) June 27, 2022

Πολλοί από τους επιβάτες έβγαιναν από τα σπασμένα παράθυρα του τρένου, έντρομοι μετά το ατύχημα. Οι εικόνες που έχουν αναρτηθεί στα social media είναι σοκαριστικές.

Η δημοσιογράφος Νάιλα Μπάρτον, η οποία βρισκόταν σε ξεχωριστή αμαξοστοιχία της Amtrak που αναχωρούσε από το Αλμπουκέρκ, λέει ότι ενημερώθηκε για τους πιθανούς θανάτους και τραυματισμούς από μέλος του προσωπικού που μπήκε στο βαγόνι της για να ανακοινώσει την καθυστέρηση που προκλήθηκε από το περιστατικό.