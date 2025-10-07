Καντερές: Ο Οκτώβριος δεν τελείωσε – Νέες βροχές και χιόνια στον ορίζοντα

Μια πρώτη αποτίμηση του φθινοπωρινού καιρού έκανε ο γνωστός μετεωρολόγος Νίκος Καντερές, σημειώνοντας ότι οι βροχές των τελευταίων ημερών ήταν ευεργετικές, ενώ προειδοποίησε πως ο Οκτώβριος «έχει κι άλλα να δώσει», με νέες βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά επίπεδα.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Νίκος Καντερές αναφέρθηκε στα δύο πρώτα φθινοπωρινά συστήματα που επηρέασαν τη χώρα, υπογραμμίζοντας πως οι βροχές των προηγούμενων ημερών είχαν θετική επίδραση στη γεωργία, το περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα.

Όπως εξήγησε, το πρώτο χαμηλό έδωσε ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα, με ύψη που σε αρκετές περιοχές έφτασαν τα συνήθη για ολόκληρο τον Οκτώβριο. Ενδεικτικά, η λίμνη Πλαστήρα γέμισε με νερά από τα γύρω βουνά, ενώ στον Μόρνο καταγράφηκαν 20 έως 40 χιλιοστά.

Το δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό, όπως ανέφερε, δεν είχε την ίδια ένταση, με τις βροχές να είναι πιο περιορισμένες και τοπικές, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιονίου, την Αιτωλοακαρνανία, την Ήπειρο και τη Θράκη. Στον Μόρνο σημειώθηκαν 15 έως 20 χιλιοστά, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με τον ίδιο, παλαιότερα επιστημονικά συμπεράσματα ότι μόνο πολύ ισχυρά συστήματα από τα δυτικά μπορούν να δώσουν σημαντικές βροχές στη συγκεκριμένη περιοχή.

Για τις επόμενες ημέρες, ο μετεωρολόγος προβλέπει τοπικές και παροδικές βροχές σήμερα Τρίτη και σε μικρότερο βαθμό αύριο Τετάρτη, με περισσότερη ηλιοφάνεια στη συνέχεια. Από την Πέμπτη έως και την επόμενη Τρίτη, δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο, όπως σημείωσε, «ο φετινός Οκτώβριος έχει κι άλλον υετό — βροχές αλλά και χιόνια».

Παράλληλα, τόνισε ότι η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με την ψύχρα ή το κρύο να γίνεται αισθητό ανάλογα με την περιοχή, ενώ κάλεσε το κοινό να προσαρμόσει το ντύσιμό του και τη θέρμανση αναλόγως.
