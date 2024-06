Καπετάνιος γιοτ έχασε τον έλεγχο στη θάλασσα και καβάλησε… αμμόλοφο ΒΙΝΤΕΟ

Ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη στη Φορμεντέρα της Ισπανίας, έκανε το γύρο των κοινωνικών δικτύων. Πρόκειται για ένα γιοτ, το οποίο λόγω λανθασμένων χειρισμών του καπετάνιου του αλλά και βλάβης στο σύστημα πλοήγησης, πήδηξε τα κύματα και όχι μόνο… καθώς κατάφερε να βγει στη στεριά και να καβαλήσει έναν αμμόλοφο.

Το μήκους 17 μέτρων sport yacht «Pershing» κοστολογείται στις 300.000 λίρες και το συμβάν συνέβη στις 22 Ιουνίου, προκαλώντας αρκετό γέλιο ακόμη και σε όσους ενεπλάκησαν σε αυτό.

The sky boat of #formentera

A Spanish registered yacht reported to be driven by an unlicensed skipper ended up on S'Espalmador beach over the weekend #SEspalmador

