Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων με τραυματισμό και μεγάλες ζημιές! ΦΩΤΟ

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Τροχαίας για τροχαίο ατύχημα που έγινε σήμερα (3/10/2025) στον κόμβο Μεγάλης Χώρας, στην Εθνική Οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων.Στο τροχαίο ενεπλάκησαν συνολικά τρία αυτοκίνητα με τις συνθήκες προς το παρόν να είναι αδιευκρίνιστες.

Τροχαίο στην Αμφιλοχία με ανατροπή, απεγκλωβίστηκε η οδηγός ΒΙΝΤΕΟ

Τα οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές και σημειώθηκε ένας τραυματισμός ατόμου που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Η Τροχαία του Αγρινίου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου. Η Πυροσβεστική ανέλαβε τον καθαρισμό του οδοστρώματος, ενώ απαιτήθηκε η διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αμφιλοχία για την απομάκρυνση των οχημάτων.

agriniopress.gr

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



