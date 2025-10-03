Οδηγός ΙΧ έβγαλε κατσαβίδι και χτύπησε μοτοσικλετιστή στο μάτι!

‘Ενα πολύ σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό ανάμεσα σε οδηγούς σημειώθηκε σήμερα (3/10/2025) στην Ιερά Οδό στη συμβολή με την λεωφόρο Κηφισού.

Οι οδηγοί βρίσκονταν στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την λεωφόρο Κηφισού και το επεισόδιο ξεκίνησε για την παραβίαση του κόκκινου.

Συγκεκριμένα ένας οδηγός αυτοκινήτου παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα ο οδηγός μιας μοτοσικλέτας να του επιτεθεί φραστικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο οδηγός του αυτοκινήτου κατέβηκε και τον τραυμάτισε στο αριστερό μάτι με ένα κατσαβίδι, ενώ αμέσως μετά μπήκε στο αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας όπου νοσηλεύεται, ενώ η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.

