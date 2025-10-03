Ντένις Ρούτσι: Γιατί η Κωνσταντοπούλου δεν παρέλαβε τη νέα πρόσκληση της εκταφής του

Ο κλητήρας τη θυροκόλλησε στην πόρτα του γραφείου της

Ντένις Ρούτσι: Γιατί η Κωνσταντοπούλου δεν παρέλαβε τη νέα πρόσκληση της εκταφής του
03 Οκτ. 2025 20:17
Pelop News

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, που έχασε το παιδί του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, δεν εμφανίστηκε να παραλάβει την πρόσκληση που προσδιόριζε την νέα ημέρα εκταφής Ντένις Ρούτσι για την ερχόμενη εβδομάδα.

Κατόπιν αυτού, δόθηκε εισαγγελική παραγγελία για να επιδοθεί η πρόσκληση στο γραφείο της συνηγόρου του Πάνου Ρούτσι. Όμως, όταν ο δικαστικός κλητήρας πήγε στο γραφείο της κυρίας Κωνσταντοπούλου για να κάνει την επίδοση, δεν άνοιξε κανείς για να παραλάβει την πρόσκληση.

Έτσι, ο κλητήρας θυροκόλλησε στην πόρτα του γραφείου της την πρόσκληση που καθορίζει την ημέρα εκταφής του Ντένις Ρούτσι.

Υπενθυμίζεται, ότι πριν λίγες μέρες είχε εκδοθεί παραγγελία για να γίνει η εκταφή της σορού την περασμένη Παρασκευή (26 Σεπτεμβρίου 2025), όμως η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε να αναβληθεί η ημερομηνία εκταφής, προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος.

Το αίτημα αναβολής έγινε δεκτό από τις εισαγγελικές αρχές και ορίστηκε να γίνει σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Όμως, τώρα που προσδιορίστηκε η νέα ημερομηνία δεν άνοιξε η πόρτα του δικηγορικού γραφείου της κυρίας Κωνσταντοπούλου για να γίνει η επίδοση και ο κλητήρας θυροκόλλησε την πρόσκληση, με την οποία ορίζεται η ημερομηνία εκταφής.
