«Μη με πυροβολείς, μη», συγκλονιστικές στιγμές στο βίντεο με τον δράστη στον Άγιο Στέφανο

Ένα συγκεκριμένο βίντεο από τις κινήσεις του δράστη, ο οποίος αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον 38χρονο σήμερα τα ξημερώματα στον Άγιο Στέφανο έρχεται να ρίξει ακόμα περισσότερο φως στην υπόθεση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η εκπομπή Live News, ο 38χρονος ήρθε με πρόσωπο με τον δράστη που του είχε στήσει καρτέρι στον κήπο του σπιτιού του, λίγο μετά της 06:00 το πρωί της Παρασκευής.

Μόλις το θύμα έβγαινε από το σπίτι του είδε τον δράστη, ο οποίος φορούσε κουκούλα, να βγάζει μέσα από το μπουφάν του ένα όπλο. Έπειτα, τον πυροβόλησε και ο 38χρονος έπεσε στους θάμνους του κήπου του.

Ο 38χρονος με τρεμάμενη φωνή ρωτάει τον άνδρα που προσπαθεί να του πάρε τη ζωή, «τι κάνει» ενώ ήδη έχει τραυματιστεί σοβαρά.

«Μη με πυροβολείς, μη», ακούγεται να λέει σε άλλο σημείο του βίντεο.

Έξι φορές πυροβόλησε τον 38χρονο, λένε μάρτυρες

«Γύρω στις 6:20 ήτανε 6:30 θα σας γελάσω για την ώρα, άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς ο ένας στην αρχή μεμονωμένος ο πρώτος και άκουσα βοήθεια από άνθρωπο να φωνάζει και μετά άλλους τέσσερις πυροβολισμούς και η βοήθεια σταμάτησε», είπε στην ίδια εκπομπή γείτονας του 38χρονου.

Από τους αστυνομικούς στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες, ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο για 6 πυροβολισμούς.

Το θύμα, μετέβη μόνο του στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», έχοντας σοβαρά τραύματα στο πόδι και τη σπονδυλική στήλη.

Διαφορές με τον νυν σύντροφο της μητέρας του παιδιού του καταγγέλλουν οικείοι του

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε αποκτήσει παιδί με μία γυναίκα από την Ρουμανία, με την οποία ωστόσο είχαν χωρίσει εδώ και τέσσερα χρόνια.

Εκείνη προχώρησε την ζωή της με έναν άνδρα ο οποίος ωστόσο – σύμφωνα με μαρτυρίες – είχε ενοχλήσει αρκετές φορές κατά το παρελθόν τον 38χρονο – τον οποίο και κατονόμασε το θύμα ως δράστη της επίθεσης. Μάλιστα, σε ένα περιστατικό φέρεται να είχε επιχειρήσει να τον χτυπήσει με το αυτοκίνητο τον 38χρονο, ενώ είχε προσπαθήσει να μπει και στο σπίτι του.

Οικογενειακός φίλος του θύματος της ένοπλης επίθεσης μίλησε στο Live News, όπου ανέφερε: «Αυτή που τα έχει φτιάξει με έναν ύποπτο εκεί πέρα είναι και λίγο ψυχάκιας ή ναρκομανής είναι ή ψυχάκιας οπότε τον έβαλε στην πρίζα».

Ερωτηθείς εάν είχαν διαφορές για το παιδί, το φιλικό πρόσωπο της οικογένειας του 38χρονου απάντησε αρνητικά, διευκρινίζοντας ότι «έχουνε υπογράψει τα πάντα».

Μέχρι στιγμής ο δράστης παραμένει άφαντος με τους αστυνομικούς να περιμένουν να συνέλθει ο 38χρονος, προκειμένου να τους δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Άφαντη παραμένει και η πρώην σύντροφος του θύματος.

