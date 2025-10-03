«Βοήθεια θα με σκοτώσει»! Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε ηλικιωμένη γυναίκα

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας στο Ηράκλειο έσωσε μία ηλικιωμένη γυναίκα που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας την Παρασκευή (03.10.2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο αστυνομικός άκουσε από ένα σπίτι σε γειτονιά στο Ηράκλειο μία γυναίκα να φωνάζει «βοήθεια θα με σκοτώσει».

Τα ουρλιαχτά και ο πανικός της, κινητοποίησαν τον αστυνομικό, ο οποίος – αν και ήταν εκτός υπηρεσίας – πήγε να ελέγξει το περιστατικό.

Ο άνδρας της ΕΛΑΣ διαπίστωσε πως ο 82χρονος ασκούσε φραστική και σωματική βία στην 76χρονη σύζυγό του, ενώ ήταν παρόν και το 37χρονο παιδί τους, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Μάλιστα, ο 82χρονος στη θέα του αστυνομικού άρχισε να φωνάζει, ενώ επιτέθηκε και σε εκείνον.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του ηλικιωμένου που αντιμετωπίζει κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας.

