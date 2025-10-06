Καραμέρος για Τσίπρα: «Μια πράξη υπέρβασης – Προοπτική για ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες»

Την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε με ανάρτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, κάνοντας λόγο για μια «πράξη υπέρβασης» που ανοίγει, όπως είπε, τον δρόμο για ένα νέο ξεκίνημα στον προοδευτικό χώρο.

«Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και ηγέτη του προοδευτικού χώρου, Αλέξη Τσίπρα, από το βουλευτικό αξίωμα είναι μία πράξη υπέρβασης. Το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Καραμέρος.

Ο βουλευτής της Ανατολικής Αττικής υπογραμμίζει ότι η παραίτηση Τσίπρα δεν αλλάζει τη δική του ευθύνη απέναντι στους πολίτες, τονίζοντας: «Για ένα νέο βουλευτή όπως εγώ, το αξίωμα δεν είναι προνόμιο αλλά εργαλείο για να συνεχίσω να παλεύω καθημερινά για τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και να προτείνω λύσεις, ασκώντας σκληρή αλλά γόνιμη αντιπολίτευση».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Καραμέρος επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει με αυταπάρνηση και συνέπεια το κοινοβουλευτικό του έργο, σημειώνοντας ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών παραμένει η μεγαλύτερη δύναμή του.

