Καρασμάνης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η τεχνική λύση είχε ημερομηνία λήξης – Αν είχαν γίνουν τα σχέδια βόσκησης, δεν θα υπήρχε σκάνδαλο»

Σαφείς αποστάσεις από τις μεταγενέστερες κυβερνητικές επιλογές και αιχμές για την μη ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης άφησε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Καρασμάνης, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Γιώργος Καρασμάνης υποστήριξε ότι η λεγόμενη «τεχνική λύση» για την κατανομή των βοσκοτόπων ήταν μια αυστηρά μεταβατική ρύθμιση με σαφή ημερομηνία λήξης στο τέλος του 2014 και ότι είχε σχεδιαστεί ως γέφυρα μέχρι την ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης το 2015. Όπως ανέφερε, αν αυτά είχαν εφαρμοστεί, δεν θα υπήρχε σήμερα ζήτημα σκανδάλου στις αγροτικές επιδοτήσεις.

Ο πρώην υπουργός περιέγραψε το πλαίσιο της περιόδου 2014-2015, εξηγώντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μειώσει δραστικά τις επιλέξιμες βοσκήσιμες εκτάσεις της Ελλάδας, γεγονός που απειλούσε με κατάρρευση την κτηνοτροφία και τις επιδοτήσεις. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση τότε υιοθέτησε το σχέδιο δράσης της Κομισιόν, προχώρησε σε χαρτογράφηση των βοσκοτόπων και θέσπισε αυστηρούς κανόνες κατανομής, μόνο σε κτηνοτρόφους με ζώα και χωρίς μεταφορές εκτάσεων μεταξύ Περιφερειών.

Ο κ. Καρασμάνης τόνισε ότι επί των ημερών του είχε αναβαθμιστεί το 50% του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυξάνοντας τις επιλέξιμες εκτάσεις από 9,5 σε 14 εκατομμύρια στρέμματα, και ότι η διαδικασία αυτή έπρεπε να συνεχιστεί. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι ευθύνες για τη μη ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης υπάρχουν σε όλες τις κυβερνήσεις που ακολούθησαν.

Σε πολιτικό επίπεδο, πηγές του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισαν την κατάθεσή του κρίσιμη για την κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στο σκάνδαλο των αγροτικών ενισχύσεων, υποστηρίζοντας ότι η «τεχνική λύση» ήταν μεταβατική και ότι η μη τήρηση του θεσμικού πλαισίου άνοιξε τον δρόμο για καταστρατηγήσεις.

Αντίθετα, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξαν ότι η κατάθεση Καρασμάνη καταρρίπτει τη ρητορική περί «διαχρονικών παθογενειών», τονίζοντας ότι η «τεχνική λύση» μονιμοποιήθηκε πολιτικά και ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν ολοκλήρωσε τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, αφήνοντας ανοιχτά «παράθυρα» για απάτες.

Η εξεταστική διαδικασία συνεχίζεται με επίκεντρο την απόδοση πολιτικών και διοικητικών ευθυνών για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων και τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



