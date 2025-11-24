Καρατζάς: «Γλυκόπικρη η γεύση, τώρα για τη νίκη με το Παγκράτι»

«Μας αφήνει μία γλυκόπικρη γεύση. Γλυκιά γιατί παίξαμε καλά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και δημιουργήσαμε την ευκαιρία και ελπίδες να διεκδικήσουμε το παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Πικρή γιατί τελικά δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στη νίκη». Αυτά τόνισε ο νεαρός γκαρντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Στάθης Καρατζάς, μιλώντας για την εμφάνιση της ομάδας της Πάτρας και την ήττα (75-64) στην Αθήνα από τον πρωτοπόρο Κρόνο.

Για τη συνέχεια και το παιχνίδι που ακολουθεί με το Παγκράτι ο Στάθης Καρατζάς πρόσθεσε: «Θα παίξουμε στην έδρα μας και είμαι σίγουρος ότι το γήπεδο θα είναι πάλι γεμάτο με τον κόσμο να μας δίνει ενέργεια και ώθηση. Θέλουμε τη νίκη γνωρίζοντας ότι ο αντίπαλος μας είναι δυνατός και έχει μεγάλη ποιότητα, όπως άλλωστε όλες οι ομάδες στη National League 1. Για να τα καταφέρουμε χρειάζεται συγκέντρωση και προσήλωση στο πλάνο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα».

Για τον απολογισμό στις 8 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος και τις τέσσερις νίκες ο Στάθης Καρατζάς υπογράμμισε τα εξής: «Θα μπορούσαμε να τα έχουμε πάει καλύτερα. Όμως είμαστε καλά και στο χέρι μας είναι να κάνουμε περισσότερα στη συνέχεια».

Τέλος για τους προσωπικούς τους στόχους και τον στόχο της ομάδας ο Στάθης Καρατζάς επισήμανε τα εξής: «Βασικά θέλουμε να καθιερωθούμε στη National League 1, αυτό είναι ξεκάθαρο και ιδανικός τρόπος θα ήταν να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή μας στα play-offs. Δεν είναι εύκολο, το φετινό πρωτάθλημα δεν έχει σχέση με το περσινό και τη National League 2. Υπάρχει διαφορά, στην αθλητικότητα, την ποιότητα των παικτών, το διάβασμα του παιχνιδιού, στα πάντα. Σε προσωπικό επίπεδο τη χρονιά που πέρασε ήμουν στη διαδικασία προετοιμασίας των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Τώρα όλα για εμένα είναι καλύτερα και νιώθω πιο ελεύθερος. Προσπαθώ καθημερινά μέσα από την προπόνηση, γιατί από την προπόνηση αρχίζουν όλα, να βελτιώνομαι για να είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις».

