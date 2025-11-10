Καραβίας: «Γρήγορα να ξεχάσουμε την ήττα»

Μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα με το Λουτράκι, ο τεχνικός της Θύελλας, Βύρωνας Καραβίας τόνισε: «Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, παρότι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με 2-0, οι παίκτες μου πάλεψαν, μείωσαν σε 1-2 και παρά την ήττα θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια για την προσπάθεια τους.

Όπως και στις νίκες, έτσι και στις ήττες, πρέπει να τις ξεχνάμε και κοιτάζουμε τον επόμενο αγώνα».

Το επόμενο παιχνίδι για την Θύελλα είναι την Κυριακή εκτός έδρας, με τον Ερμή Μελιγούς.

