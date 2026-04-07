Καρδιά: Αυτή η εποχή του χρόνου αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή

07 Απρ. 2026 23:21
Pelop News

Φαίνεται ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν μόνο το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά αποτελούν και σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την καρδιά.

Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο του American College of Cardiology, η έκθεση στο κρύο συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος, με το φαινόμενο να μην εκδηλώνεται απαραίτητα άμεσα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα περιστατικά οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου αυξάνονται 2 έως 6 ημέρες μετά από έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ψύχος μπορεί να λειτουργήσει ως «καθυστερημένος» εκλυτικός παράγοντας.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η επίδραση του κρύου στον οργανισμό είναι πολυπαραγοντική. Όταν η θερμοκρασία πέφτει, τα αιμοφόρα αγγεία συστέλλονται, αυξάνοντας την αρτηριακή πίεση και επιβαρύνοντας τη λειτουργία της καρδιάς. Παράλληλα, αυξάνεται η πηκτικότητα του αίματος, γεγονός που ενισχύει τον κίνδυνο θρόμβωσης.

Παράλληλα επισημαίνουν ότι το κρύο αναγκάζει την καρδιά να λειτουργεί πιο εντατικά για να διατηρηθεί η θερμοκρασία του σώματος, ενώ η απότομη έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να επιβαρύνει ιδιαίτερα άτομα με προϋπάρχοντα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Τα ευρήματα ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ ψύχους και αυξημένων καρδιαγγειακών συμβάντων, η οποία έχει παρατηρηθεί και σε επιδημιολογικά δεδομένα, με περισσότερα εμφράγματα να καταγράφονται κατά τους χειμερινούς μήνες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Κινητό τηλέφωνο: Προσοχή, γιατί πρέπει να γνωρίζεις αυτούς τους κωδικούς
23:21 Καρδιά: Αυτή η εποχή του χρόνου αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή
23:00 200ή επέτειος της Εξόδου του Μεσολογγίου: Συγκλονιστικές εικόνες και ρίγη συγκίνησης, ΦΩΤΟ
22:50 Πακιστάν: Ο πρωθυπουργός της χώρας ζητά από τον Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία για το Ιράν κατά δύο εβδομάδες
22:40 Πάπας Λέων ΙΔ΄: «Η απειλή του Τραμπ κατά του Ιράν είναι απαράδεκτη»
22:30 Πολλά τα λεφτά στο Τζόκερ
22:20 Γιάννης Βρούτσης: Στη συνεδρίαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
22:11 Πάτρα: Συνελήφθησαν τρεις άνδρες για τους πυροβολισμούς στην Περιμετρική στο Σούλι
22:00 Η μεγάλη κλήρωση Eurojackpot για 59 εκατομμυρίων ευρώ!
21:51 FIFA: Άνοιξε πειθαρχική διαδικασία κατά της Ισπανίας για τα ρατσιτσικά συνθήματα στο ματς με την Αίγυπτο
21:40 Πάτρα: Φωτιά και κόκκινος συναγερμός στην Ποσειδώνος
21:31 Τζέι Ντι Βανς: Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν, διαβουλεύσεις στο κόκκινο πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ
21:20 Πέθανε ο θρυλικός Μιρτσέα Λουτσέσκου
21:11 Η μεγάλη ασπίδα για την καρδιά: Είναι αρκετά μόλις 30 γραμμάρια ημερησίως
21:00 Ο χορός των δελφινιών και το όμορφο θέαμα στην παραλία της Κάτω Γατζέας στο Νότιο Πήλιο, ΒΙΝΤΕΟ
20:51 Interview: Στο 12,2% το προβάδισμα της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ
20:41 Κωνσταντοπούλου: «Κύριε Μητσοτάκη, αυτοί σας μείνανε: οι Βορίδηδες, οι Φλωρίδηδες, οι Γεωργιάδηδες, οι Σεβαστίδηδες»
20:30 Γερμανία: Τα τεμένη πολλαπλασιάζονται, ενώ οι χριστιανικοί ναοί μειώνονται
20:21 Απίστευτο, στο Αγρίνιο τράκαραν μέσα στο νεκροταφείο! ΦΩΤΟ
20:10 Πάτρα: Στην Αχαϊκή πρωτεύουσα έπεσε ο μεγάλος λαχνός του ΣΚΡΑΤΣ, ο σούπερ τυχερός θα λαμβάνει 50.000 ευρώ κάθε μήνα για τους επόμενους 24 μήνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
