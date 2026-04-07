Καρδιά: Αυτή η εποχή του χρόνου αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή

Φαίνεται ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν μόνο το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά αποτελούν και σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την καρδιά.

Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο του American College of Cardiology, η έκθεση στο κρύο συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος, με το φαινόμενο να μην εκδηλώνεται απαραίτητα άμεσα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα περιστατικά οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου αυξάνονται 2 έως 6 ημέρες μετά από έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ψύχος μπορεί να λειτουργήσει ως «καθυστερημένος» εκλυτικός παράγοντας.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η επίδραση του κρύου στον οργανισμό είναι πολυπαραγοντική. Όταν η θερμοκρασία πέφτει, τα αιμοφόρα αγγεία συστέλλονται, αυξάνοντας την αρτηριακή πίεση και επιβαρύνοντας τη λειτουργία της καρδιάς. Παράλληλα, αυξάνεται η πηκτικότητα του αίματος, γεγονός που ενισχύει τον κίνδυνο θρόμβωσης.

Παράλληλα επισημαίνουν ότι το κρύο αναγκάζει την καρδιά να λειτουργεί πιο εντατικά για να διατηρηθεί η θερμοκρασία του σώματος, ενώ η απότομη έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να επιβαρύνει ιδιαίτερα άτομα με προϋπάρχοντα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Τα ευρήματα ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ ψύχους και αυξημένων καρδιαγγειακών συμβάντων, η οποία έχει παρατηρηθεί και σε επιδημιολογικά δεδομένα, με περισσότερα εμφράγματα να καταγράφονται κατά τους χειμερινούς μήνες.

