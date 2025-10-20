Καρέ-καρέ η δράση γυναίκας που τρυπά λάστιχα στο Παγκράτι: Συναγερμός στην ΕΛΑΣ ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει μια γυναίκα να τρυπά λάστιχα σταθμευμένων αυτοκινήτων στο Παγκράτι, κινούμενη ατάραχη στους δρόμους της περιοχής.

20 Οκτ. 2025 11:41
Pelop News

Οι Αρχές αναζητούν μια γυναίκα που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να προκαλεί ζημιές σε οχήματα στο Παγκράτι, σκίζοντας λάστιχα αυτοκινήτων με αιχμηρό αντικείμενο.

Στο βίντεο, που παρουσίασε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, η γυναίκα εμφανίζεται να περπατά αμέριμνα σε δρόμο της περιοχής, σταματά ξαφνικά δίπλα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, βγάζει κάτι από την τσέπη της και τρυπά τα λάστιχα πριν συνεχίσει την πορεία της σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Οι Αρχές έχουν ήδη στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό και εξετάζουν καρέ-καρέ τις κινήσεις της, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή της.
