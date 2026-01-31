Καρκίνος του Νεφρού – Αφαίρεση του Όγκου με Διατήρηση του Νεφρού

Σήμερα, ο καρκίνος του νεφρού αντιμετωπίζεται χειρουργικά με στοχευμένη αφαίρεση του όγκου, διατηρώντας σε πολλές περιπτώσεις το ίδιο το νεφρό, χάρη στις σύγχρονες τεχνικές μερικής νεφρεκτομής.

Η χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, σε μεγάλο ποσοστό ασθενών, είναι εφικτή η αφαίρεση αποκλειστικά του όγκου με ταυτόχρονη διατήρηση του νεφρού, χάρη στις σύγχρονες τεχνικές της λαπαροσκοπικής και ρομποτικής μερικής νεφρεκτομής. Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει ογκολογική ασφάλεια και προστασία της νεφρικής λειτουργίας, δύο στόχους καθοριστικούς για τη μακροχρόνια υγεία.

Ο καρκίνος του νεφρού συγκαταλέγεται στις συχνότερες κακοήθειες του ουροποιητικού συστήματος και εμφανίζει αυξητική τάση διεθνώς. Προσβάλλει συχνότερα άνδρες άνω των 60 ετών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις διαγιγνώσκεται τυχαία, στο πλαίσιο απεικονιστικών εξετάσεων για άλλο λόγο. Η πρώιμη διάγνωση παίζει κρίσιμο ρόλο, καθώς αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες ίασης.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκά επιδημιολογικά δεδομένα, δεκάδες χιλιάδες νέα περιστατικά καρκίνου του νεφρού καταγράφονται ετησίως, γεγονός που καθιστά την έγκαιρη αναγνώριση και τη σωστή θεραπευτική στρατηγική υψίστης σημασίας. Όταν ο καρκίνος του νεφρού εντοπίζεται σε αρχικό στάδιο, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, με εξαιρετικά ποσοστά επιβίωσης.

Γιατί μερική νεφρεκτομή έναντι της ολικής σε όγκους νεφρού;

Στο παρελθόν, η αφαίρεση ολόκληρου του νεφρού θεωρούνταν η «ασφαλής» λύση για την αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού. Σήμερα όμως, η μερική νεφρεκτομή έχει καθιερωθεί ως χειρουργική θεραπεία εκλογής για πολλούς ασθενείς. Με τη μέθοδο αυτή αφαιρείται μόνο ο όγκος, διατηρώντας το νεφρό.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι απλώς τεχνική· είναι ουσιαστική. Η διατήρηση του νεφρού συνδέεται με:

χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιας νεφρικής νόσου,

μειωμένες καρδιαγγειακές επιπλοκές,

καλύτερη ποιότητα ζωής και συνολική επιβίωση.

Ιδιαίτερα σε ασθενείς με υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη ή άλλα συνοδά νοσήματα, η προστασία της νεφρικής λειτουργίας αποτελεί επένδυση για το μέλλον.

Ρομποτική & λαπαροσκοπική τεχνική: όταν η ακρίβεια κάνει τη διαφορά

Η ενσωμάτωση της ρομποτικής και λαπαροσκοπικής τεχνολογίας στη χειρουργική του νεφρού επέτρεψε την αντιμετώπιση ακόμα και ανατομικά πολύπλοκων όγκων. Με μικρές τομές και χρήση εξελιγμένων συστημάτων, ο χειρουργός αποκτά εξαιρετική μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου, σταθερότητα και εξαιρετική ακρίβεια κινήσεων.

Ιδιαίτερα σε:

μεγάλους όγκους,

όγκους κοντά στα αγγεία ή στη νεφρική πύελο,

κεντρικές ή ανατομικά σύνθετες εντοπίσεις,

η ρομποτική προσέγγιση προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας την αφαίρεση του όγκου με ασφάλεια και την ταχεία αποκατάσταση της αιμάτωσης του νεφρού, περιορίζοντας τον χρόνο ισχαιμίας.

Ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση, ουσιαστικά οφέλη

Η λαπαροσκοπική και ρομποτική μερική νεφρεκτομή προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα σε σύγκριση με το ανοιχτό χειρουργείο για την αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού:

λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο,

περιορισμένη απώλεια αίματος,

ταχύτερη ανάρρωση και κινητοποίηση,

μικρότερη διάρκεια νοσηλείας,

άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Για τον ασθενή, αυτό σημαίνει γρηγορότερη επιστροφή στην καθημερινότητα και μειωμένη συνολική επιβάρυνση.

Η σημασία της εξειδίκευσης

Η μερική νεφρεκτομή, ιδίως σε απαιτητικές περιπτώσεις, είναι μια από τις πιο τεχνικά απαιτητικές επεμβάσεις της ουρολογίας. Η εμπειρία και η εξειδίκευση του χειρουργού επηρεάζουν καθοριστικά τόσο το ογκολογικό αποτέλεσμα όσο και τη διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας.

Ο Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης, Χειρουργός Ουρολόγος με Ιατρείο στην Αθήνα, διαθέτει μακρά εμπειρία στη ρομποτική και λαπαροσκοπική χειρουργική του ουροποιητικού συστήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στη μερική νεφρεκτομή. Η θεραπευτική του φιλοσοφία βασίζεται στην εξατομίκευση και στη σύγχρονη, τεκμηριωμένη ιατρική, με στόχο την πλήρη αφαίρεση του όγκου και τη μέγιστη δυνατή διατήρηση υγιούς νεφρικού ιστού.

Γιατί η διατήρηση του νεφρού έχει καθοριστική σημασία

Ο νεφρός δεν περιορίζεται στον ρόλο της φίλτρανσης. Συμμετέχει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, της ισορροπίας υγρών και ηλεκτρολυτών και της συνολικής μεταβολικής υγείας. Η απώλεια νεφρικής λειτουργίας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη μακροπρόθεσμη ποιότητα ζωής, ειδικά σε ασθενείς που ζουν πολλά χρόνια μετά τη θεραπεία του καρκίνου.

Για τον λόγο αυτό, όταν είναι τεχνικά εφικτό, η μερική νεφρεκτομή αποτελεί σήμερα τη βέλτιστη επιλογή, συνδυάζοντας ασφάλεια και σεβασμό στη μελλοντική υγεία του ασθενούς.

Ο διπλός στόχος: ίαση και ποιότητα ζωής

Η σύγχρονη αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στην εξάλειψη της νόσου. Για τον Χειρουργό Ουρολόγο Δρ. Μάρκο Καραβιτάκη και την εξειδικευμένη ομάδα του, ο θεραπευτικός στόχος είναι σαφής και διττός: η αποτελεσματική και ογκολογικά ασφαλής αντιμετώπιση του καρκίνου, σε συνδυασμό με τη μέγιστη δυνατή διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας για κάθε ασθενή.

Ο νεφρός αποτελεί βασικό πυλώνα της συνολικής υγείας. Η ορθή λειτουργία του επηρεάζει άμεσα τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, την καρδιαγγειακή ισορροπία, τον μεταβολισμό και τελικά την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής. Η απώλεια νεφρικής μάζας μπορεί να έχει μακροχρόνιες συνέπειες, ιδιαίτερα σε ασθενείς που επιβιώνουν για πολλά χρόνια μετά τη θεραπεία του καρκίνου.

Για τον λόγο αυτό, η διατήρηση του νεφρού αποτελεί θεμελιώδη αρχή της θεραπευτικής προσέγγισης, ακόμη και σε περιπτώσεις με αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Σε ανατομικά σύνθετους ή κεντρικά εντοπισμένους όγκους, η εμπειρία, η υψηλή εξειδίκευση και η αξιοποίηση προηγμένης τεχνολογίας επιτρέπουν την αφαίρεση του όγκου με ασφάλεια, χωρίς αχρείαστους συμβιβασμούς στη μελλοντική υγεία του ασθενούς.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αντιμετωπιστεί -από τον Δρ. Μ. Καραβιτάκη και την εξειδικευμένη ομάδα του- με επιτυχία περιστατικά από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, ασθενείς που παραπέμφθηκαν ειδικά για περιπτώσεις όπου η διατήρηση του νεφρού θεωρούνταν ιδιαίτερα απαιτητική ή οριακή.

Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης : εμπειρία και εξειδίκευση στον καρκίνο του νεφρού

Ο Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης είναι Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος με μακρόχρονη παρουσία στη σύγχρονη χειρουργική των ουρολογικών κακοηθειών και ειδική ενασχόληση με τον καρκίνο του νεφρού. Η κλινική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, όπως η λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική, με βασικό στόχο τη ριζική αντιμετώπιση της νόσου και τη διαφύλαξη της νεφρικής λειτουργίας.

Η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευσή του σε σύγχρονες χειρουργικές μεθόδους, σε συνδυασμό με τη συνεχή παρακολούθηση των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών, του επιτρέπουν να εφαρμόζει τις πλέον εξελιγμένες τεχνικές. Το χειρουργικό του έργο περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό σύνθετων μερικών νεφρεκτομών, ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικές περιπτώσεις, όπου η ακρίβεια, ο προσεκτικός σχεδιασμός και η τεχνική αρτιότητα είναι καθοριστικής σημασίας.

Ενδεικτικά στοιχεία της επαγγελματικής πορείας του Δρ. Μάρκου Καραβιτάκη

Αντιπρόεδρος EAU PO της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας

Διευθυντής Β’ Ουρολογικής Κλινικής στο Λευκό Σταυρό – The Athens Clinic

Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος της Κλινικής Iasis – Crete

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής (Proctor) Ρομποτικής Χειρουργικής Da Vinci από τη Sofmedica (Intuitive)

Πάνω από 2.500 ρομποτικές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις

Κατά μέσο όρο τέσσερις επεμβάσεις ημερησίως

Πολλαπλές διακρίσεις σε πρόσφατα Πανελλήνια Ουρολογικά Συνέδρια

Συνεχής συμμετοχή ως ομιλητής και εκπαιδευτής σε διεθνή συνέδρια

Η προσέγγιση του Χειρουργού Ουρολόγου Ανδρολόγου Δρ. Μάρκου Καραβιτάκη και της ομάδας του βασίζεται στην εξατομικευμένη φροντίδα, την πλήρη και κατανοητή ενημέρωση του ασθενούς και τη χρήση τεχνολογίας αιχμής, όπως η ρομποτική χειρουργική και η τρισδιάστατη προεγχειρητική απεικόνιση. Στόχος δεν είναι μόνο η επιτυχής αφαίρεση του όγκου, αλλά και η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής μετά την επέμβαση, με σεβασμό στη λειτουργία του νεφρού και στη συνολική υγεία.

Για ραντεβού ή επικοινωνία με τον ίδιο και την ομάδα του:

Τηλέφωνο: 6974565446

Ιστοσελίδα: www.karavitakis-urology.gr

Διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 7, Ιλίσια, Αθήνα (Στάση Μετρό Μέγαρο Μουσικής)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καρκίνο νεφρού και τις σύγχρονες χειρουργικές επιλογές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Δρ. Μάρκου Καραβιτάκη στο www.karavitakis-urology.gr, να διαβάσουν τις εκατοντάδες θετικές μαρτυρίες ατόμων που έχει χειρουργήσει και να διαμορφώσουν, σε συνεργασία με τον ιατρό, την καταλληλότερη επιλογή για τη δική τους περίπτωση.





