Καρναβάλι 2026: Παρακολουθείστε live την τελετή έναρξης
Κέφι, χορός και ενθουσιασμός στην Πάτρα, που δεν καταλαβαίνει από το κρύο!
Άνιθος σπανάκι ρύζι και το καρναβάλι του 2026 αρχίζει. Μπορεί στην Πάτρα το κρύο να είναι τσουχτερό αλλά αυτό δεν εμποδίζει κανέναν! Το κέφι, ο χορός και τα χρώματα βασιλεύουν στην πόλη, την πρωτεύουσα του ξεχωριστού, καλύτερου και μεγαλύτερου καρναβαλιού της Ελλάδας!
Παρακολουθείστε live την τελετή έναρξης
