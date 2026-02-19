Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών – Άνω-Κάτω πόλη: Η επετειακή φωτογραφία των πληρωμάτων της παρέλασης!

Σε μια ξεχωριστή, συμβολική δράση καλεί τα καρναβαλικά πληρώματα του φετινού Πατρινό Καρναβάλι η Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών, δίνοντας ραντεβού το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στις 14:00, στις ιστορικές Σκάλες Αγίου Νικολάου, στην καρδιά της Πάτρας.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα πληρώματα που συμμετέχουν στις φετινές εκδηλώσεις, με στόχο να γεμίσουν τα εμβληματικά σκαλιά που συνδέουν την Άνω με την Κάτω πόλη, δημιουργώντας ένα πολύχρωμο, ζωντανό σκηνικό γεμάτο στολές, χαμόγελα και καρναβαλικό παλμό.

Με στολές και κέφι για την επετειακή φωτογραφία

Η Ακαδημία καλεί τους καρναβαλιστές να προσέλθουν φορώντας τη φετινή τους στολή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη επετειακή φωτογράφιση. Στόχος είναι να αποτυπωθεί σε ένα και μόνο στιγμιότυπο η δυναμική, η δημιουργικότητα και η ενότητα των πληρωμάτων, λίγες ώρες πριν κορυφωθούν οι εκδηλώσεις του γιορτινού, απόλυτα καρναβαλικού Σαββατοκύριακου.

Η εικόνα των Σκαλών Αγίου Νικολάου «πλημμυρισμένων» από καρναβαλιστές αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της φετινής διοργάνωσης, στέλνοντας το σύνθημα για τη μεγάλη συνέχεια των εκδηλώσεων.

Κάλεσμα συμμετοχής – «Μη λείψει κανείς»

Το μήνυμα των διοργανωτών είναι σαφές: «Μη λείψει κανείς από αυτή την καρναβαλική φωτογραφία». Η παρουσία όσο το δυνατόν περισσότερων πληρωμάτων θα ενισχύσει τον συμβολισμό της δράσης και θα αναδείξει τη συλλογικότητα που χαρακτηρίζει το Πατρινό Καρναβάλι.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδαςς, η οποία στηρίζει έμπρακτα δράσεις που προβάλλουν τον πολιτιστικό πλούτο και τη μοναδική ταυτότητα της περιοχής.

Οι διοργανωτές καλούν τα πληρώματα να βρίσκονται εγκαίρως στο σημείο συνάντησης, ώστε η φωτογράφιση να πραγματοποιηθεί συντονισμένα και με ασφάλεια, δίνοντας τον τόνο για ένα ακόμη αξέχαστο καρναβαλικό διήμερο στην Πάτρα.