Καρπέτας: Ζητά δεσμεύσεις για τα έργα αναβάθμισης του κλειστού της ΕΑΠ

Η ερώτηση Κώστα Καρπέτα σε Φαρμάκη και η ένταξη της ΕΑΠ εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

 

04 Μαρ. 2026 8:57
Pelop News

Τα έργα αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου της Ένωσης Αθλοπαιδιών Πατρών (ΕΑΠ), ενός από τα ιστορικότερα σωματεία της Πάτρας που το 2027 συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, φέρνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» Κώστας Καρπέτας.

Με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Περιφερειάρχη, ο κ. Καρπέτας επισημαίνει ότι από το 2018 υπάρχει δέσμευση της Περιφέρειας για ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη, παρά το γεγονός ότι έχουν επιλυθεί τα ιδιοκτησιακά ζητήματα και έχει εκπονηθεί η σχετική μελέτη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα», ζητά να πληροφορηθεί εάν υπάρχει πρόθεση της παρούσας Περιφερειακής Αρχής να εντάξει το έργο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ενώ τονίζει ότι: «Η στήριξη ενός ιστορικού σωματείου στο κέντρο της Πάτρας, με μεγάλες επιτυχίες και διαχρονική προσφορά στον αθλητισμό, αποτελεί ζήτημα ουσίας αλλά και τιμής για την περιοχή μας».

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Καρπέτα έχει ως εξής:

«Η Ένωση Αθλοπαιδιών Πατρών (Ε.Α.Π.) αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα αθλητικά σωματεία της Πάτρας, με διαρκή και σημαντική προσφορά στον αθλητισμό και στην κοινωνία της πόλης και της Αχαΐας.

Το 2027 συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό και βαρύτητα στην ανάγκη στήριξης και αναβάθμισης των υποδομών της.

Ήδη από το 2018, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε συμφωνήσει με την τότε διοίκηση του σωματείου για την ένταξη της αναβάθμισης του κλειστού γηπέδου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, κατά το πρότυπο της αντίστοιχης χρηματοδότησης που είχε δοθεί στον Απόλλωνα Πατρών.

Σήμερα, ενώ έχουν περάσει περίπου οκτώ χρόνια και παρά το γεγονός ότι εδώ και πλέον της πενταετίας έχουν λυθεί όλα τα διαδικαστικά ζητήματα που αφορούσαν το ιδιοκτησιακό καθεστώς, έχει εκπονηθεί και η σχετική μελέτη για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Κατόπιν αυτών, ερωτάσθε:

• Προτίθεται η Περιφέρεια να προχωρήσει στην ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα;

• Ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την υλοποίηση της αναβάθμισης;

• Υπάρχει πρόβλεψη ώστε το έργο να έχει δρομολογηθεί εγκαίρως ενόψει της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση του ιστορικού σωματείου το 2027;

Η στήριξη ενός ιστορικού σωματείου στο κέντρο της Πάτρας, με μεγάλες επιτυχίες και διαχρονική προσφορά στον αθλητισμό, αποτελεί ζήτημα ουσίας αλλά και τιμής για την περιοχή μας».

