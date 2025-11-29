Καρτέλ ναρκωτικών: O γιος του «Ελ Τσάπο» ετοιμάζεται να ομολογήσει την ενοχή του

Τον Ιούλιο του 2024, ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες είχε δηλώσει αθώος στις κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και κατοχή όπλων. Ωστόσο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδαν χθες Παρασκευή το φως της δημοσιότητας, προτίθεται να αλλάξει στάση ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Σικάγο.

Καρτέλ ναρκωτικών: O γιος του «Ελ Τσάπο» ετοιμάζεται να ομολογήσει την ενοχή του
29 Νοέ. 2025 22:55
Pelop News

Ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, γιος του φυλακισμένου στις ΗΠΑ Mεξικανού βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Τσάπο», σκοπεύει να ομολογήσει την ενοχή του ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδαν χθες Παρασκευή το φως της δημοσιότητας.

Ο αδερφός του, ο Οβίδιο Γκουσμάν είχε δηλώσει ένοχος τον Ιούλιο για συνωμοσία που σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και δυο κατηγορίες συμμετοχής σε δραστηριότητες εγκληματικής οργάνωσης. Ομολόγησε επίσης ότι ο ίδιος και οι τρεις αδερφοί του, γνωστοί ως «Λος Τσαπίτος», είχαν αναλάβει τις δραστηριότητες του πατέρα τους, του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν – ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή του Κολοράντο – στο διαβόητο καρτέλ της Σιναλόα.

Τον Ιούλιο του 2024, ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες είχε δηλώσει αθώος στις κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και κατοχή όπλων. Ωστόσο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδαν χθες Παρασκευή το φως της δημοσιότητας, προτίθεται να αλλάξει στάση ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Σικάγο.

Ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες συνελήφθη τον Ιούλιο του 2024 κατά την άφιξή του στο Τέξας με ιδιωτικό αεροσκάφος, συνοδευόμενος από τον συνιδρυτή του καρτέλ της Σιναλόα, τον Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα.

Ο Σαμπάδα ισχυρίστηκε πως είχε παραπλανηθεί σχετικά με τον προορισμό του ταξιδιού και ουσιαστικά απήχθη από τον Γκουσμάν Λόπες που τον μετέφερε παρά τη θέλησή του στις ΗΠΑ. Ακολούθησαν σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στις δυο φράξιες του ισχυρού καρτέλ – αυτήν που ορκίζεται πίστη στους αδερφούς Γκουσμάν κι εκείνη των υποστηρικτών του Σαμπάδα –, με απολογισμό περίπου 1.200 νεκρούς και 1.400 αγνοούμενους.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί το διαβόητο καρτέλ της Σιναλόα για διακίνηση φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ, όπου το συνθετικό οπιοειδές ευθύνεται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους τα τελευταία χρόνια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:52 Οι Έλληνες μιλούν πιο άνετα για τα οικονομικά τους με ΑΙ συστήματα παρά με ανθρώπους
23:34 Η χρυσή λίρα οδεύει ολοταχώς προς τα 1.000 ευρώ
23:13 Ποια θεωρείται η καλύτερη ώρα για να πιεις τον πρωινό σου καφέ
22:55 Καρτέλ ναρκωτικών: O γιος του «Ελ Τσάπο» ετοιμάζεται να ομολογήσει την ενοχή του
22:39 Κατάθλιψη: 7 σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος είναι βαθιά δυστυχισμένος και το κρύβει
22:22 Black Friday και Cyber Monday: Διπλασιάστηκαν φέτος οι online αγορές
22:05 Απόφαση σταθμός από την ΕΕ: Υπεύθυνες οι ψηφιακές πλατφόρμες σε περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης
22:03 Επεισόδιο ανάμεσα σε δυο πολίστες στο “Πεπανός”-Στο νοσοκομείο παίκτης του ΟΠΑΘΑ!
21:51 Δημήτρης Παπανώτας: «Τη λέξη bi δεν την έχει ακούσει ο κόσμος;»
21:40 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 50χρονος υπήκοος Τουρκίας – Αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία
21:29 Στις ΗΠΑ η ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα για μια «αξιοπρεπή ειρήνη»
21:18 Ο Ερμής έδωσε μάχη, έχει παράπονα, αλλά πήρε βαθμό
21:17 ΕΤΑΔ: Σχέδιο αξιοποίησης των Ξενία και τουριστικών ακινήτων – Νέες μισθώσεις, εντός και του Καλεντζίου
21:05 Χάρτης Πληρωμών 1–5 Δεκεμβρίου: Ποια επιδόματα καταβάλλονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
20:58 Ο ΑΟ Αιγιαλέων επέστρεψε στις νίκες κόντρα στη Πετρούπολη
20:53 Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα τα βρήκαν με τον Γιώργο Τσαλίκη
20:41 Μαρόκο: Οπαδός πετά σπάτουλα σε παίκτες του CAF Champions League ΒΙΝΤΕΟ
20:38 Επέλαση από την Ολυμπιάδα-«Καθάρισε» με τρίποντο τον Νηρέα
20:30 Ο Ζελένσκι ταξιδεύει για το Παρίσι τη Δευτέρα
20:29 Ο ΝΟΠ βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό – Τώρα «τελικός» με τον ΝΟ Χανίων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ