Κασσελάκης: «Η κυβέρνηση αφήνει τους συνταξιούχους να πεινάνε» – Τι είπε για Αλέξη Τσίπρα

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Στέφανος Κασσελάκης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για αδιαφορία απέναντι στους συνταξιούχους και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας χαρακτήρισε «πολιτική επιλογή» το γεγονός ότι οι πολίτες βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και υπογράμμισε ότι χωρίς άμεση μείωση του ΦΠΑ στο 15% η κατάσταση θα παραμείνει ασφυκτική.

«Η κυβέρνηση εξυπηρετεί κυρίως εκείνους που έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών μένει έξω από την ανάπτυξη», ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤnews, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για προεκλογική διαχείριση επιδομάτων και χαρακτηρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία «Μαξίμου Α.Ε.» και «κλεπτοκρατία».

Στο πλαίσιο της πρότασής του για τον ΕΝΦΙΑ, ο Κασσελάκης πρότεινε τριπλασιασμό του φόρου για περιουσίες άνω του 1 εκατ. ευρώ, κατάργηση για περιουσίες έως 150.000 ευρώ και μείωση κατά 50% για αυτές μεταξύ 150.000 και 250.000 ευρώ. Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση του «μαύρου χρήματος» μέσω ακίνητης περιουσίας θα μπορούσε να δώσει πραγματική ανάσα στα νοικοκυριά.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας παρουσίασε επίσης οικονομικά μέτρα για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, όπως τέλος 7% στις τράπεζες που δεν χορηγούν δάνεια σε επιχειρήσεις και τέλος κατοχής για ξένα funds που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια. Με αυτά, όπως ανέφερε, μπορούν να συγκεντρωθούν 1,6 δισ. ευρώ ετησίως, αρκετά για την επαναφορά του 13ου και 14ου δώρου στους συνταξιούχους.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, υποστήριξε ότι το αφήγημα της «εισαγόμενης ακρίβειας» έχει καταρριφθεί, καθώς παρά τη μείωση του κόστους πετρελαίου και την ενίσχυση του ευρώ, οι τιμές παραμένουν δυσβάσταχτες για την πλειονότητα των πολιτών.

Σχετικά με τη λειτουργία της πολιτικής, τόνισε ότι «πραγματική πολιτική σημαίνει να ακούς τους πολίτες», καταγγέλλοντας την προπαγάνδα και την έλλειψη διαλόγου σε επίπεδο κυβέρνησης. Δήλωσε πως θα συνεχίσει περιοδείες σε όλη την Ελλάδα, καθώς «η επικοινωνία με τον κόσμο αποτελεί τη μοναδική αληθινή δημοσκόπηση».

Για τον Αλέξη Τσίπρα περιορίστηκε να πει ότι δεν έχει πικρία, τονίζοντας παράλληλα την εμπειρία του σε διεθνές επίπεδο σε χρηματοοικονομικά και ναυτιλία. Όσον αφορά το μέλλον του Κινήματος Δημοκρατίας, υπογράμμισε ότι η αλλαγή δεν θα προέλθει από τα υπάρχοντα κόμματα αλλά από νέα κινήματα εκτός Βουλής, ενώ επανέλαβε την ανάγκη κατάργησης του άρθρου 86 για την ευθύνη υπουργών, ώστε να υπάρχει προσωπική και υπεύθυνη διακυβέρνηση.

Κλείνοντας, κάλεσε τους πολίτες να αγνοήσουν τις δημοσκοπήσεις και να ενημερωθούν μέσω της καθημερινής συζήτησης με τους γείτονες και τις οικογένειες τους, ώστε να σχηματίσουν δική τους εικόνα.

