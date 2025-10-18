Καστοριά: Μεθυσμένος χωρίς δίπλωμα προκάλεσε άγρια καταδίωξη μέσα στην πόλη

Σκηνές βγαλμένες από ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Καστοριά, όταν ένας οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο της αστυνομίας, οδηγώντας σε μια εντυπωσιακή καταδίωξη που κατέληξε μέσα στο κέντρο της πόλης.

Καστοριά: Μεθυσμένος χωρίς δίπλωμα προκάλεσε άγρια καταδίωξη μέσα στην πόλη
18 Οκτ. 2025 16:48
Pelop News

Η υπόθεση ξεκίνησε τα ξημερώματα, όταν το πλήρωμα της Τροχαίας έκανε σήμα σε ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός όμως, αντί να υπακούσει, πάτησε το γκάζι και ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας σε μια καταδίωξη που ξεκίνησε από το Δισπηλιό και κατέληξε στην πόλη της Καστοριάς.

Μετά από αρκετά χιλιόμετρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να περάσουν χειροπέδες στον οδηγό. Από τον έλεγχο που ακολούθησε, προέκυψε ότι ήταν μεθυσμένος και επιπλέον δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν για παρόμοιο περιστατικό.

Ο άνδρας αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις αρχές, προκαλώντας ένταση στο σημείο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση επιπλέον αστυνομικών δυνάμεων από την Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς. Η κατάσταση ωστόσο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Ο οδηγός και οι δύο συνεπιβάτες του μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Καστοριάς, όπου ο ριψοκίνδυνος οδηγός κρατείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οδήγηση χωρίς άδεια και απείθεια προς τις αρχές.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:12 Πόθεν Έσχες 2025: Οι νέοι κανόνες, οι παγίδες και η προθεσμία έως 31 Οκτωβρίου
18:12 ΝΕΠ-ΝΟΠ: Ναυμαχία στο «Α. Πεπανός» – LIVE – Φωτογραφίες/δηλώσεις
18:11 Η τεχνολογία laser αλλάζει το πρόσωπο της ελληνικής βιομηχανίας
18:00 Φοινικούντα: Νέα μαρτυρία για τον 22χρονο συνεργό – «Ήταν παιδί στο φάσμα του αυτισμού, εύκολα χειραγωγήσιμο»
17:48 Χανιά: Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία ο οδηγός της μοιραίας Porsche – Παραμένει προφυλακισμένος για το θανατηφόρο τροχαίο
17:40 Συνελήφθη ο πρόεδρος του Ατρομήτου Βασίλης Μπέτσης: Όπλα, κροτίδες και σημαία της Hezbollah σε χώρο του γηπέδου
17:36 Λεμπέσης: «Είχαμε δυστοκία στην επίθεση, αλλά θα το βρούμε»
17:24 Από το ράσο στο μπικίνι: Η πρώην δόκιμη καλόγρια που έγινε δασκάλα γιόγκα στη Βραζιλία
17:19 Πρεμιέρα με ντέρμπι για Ερμή, ΑΟ Αιγιαλέων στην Α2 Εθνική βόλεϊ
17:12 Washington Post: «Το τηλεφώνημα Πούτιν–Τραμπ που πάγωσε τους Tomahawk – “Ο Ρώσος πρόεδρος κατάφερε πάλι να τους ξεπεράσει όλους
17:03 Ντέρμπι αποδείξεων για τις γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ
17:00 28η Οκτωβρίου: Tα Καλάβρυτα έχουν την τιμητική τους – Οι πληρότητες έχουν ξεπεράσει το 70%
16:48 Καστοριά: Μεθυσμένος χωρίς δίπλωμα προκάλεσε άγρια καταδίωξη μέσα στην πόλη
16:36 Πάτρα δεν είναι μόνο η Γεωργίου: Το σκουριασμένο συντριβάνι της Ομόνοιας αποκαλύπτει την άλλη όψη της πόλης ΦΩΤΟ
16:31 Δείτε το νέο Δ.Σ της ΝΕΠ με πρόεδρο τον Μανώλη Τσουραμάνη -Φωτογραφίες
16:30 Οι “Whisky Friends” της Πάτρας εμφιάλωσαν το πρώτο ελληνικό ουίσκι: Πέντε χρόνια πάθους σε ένα μπουκάλι
16:27 Πάτρα: Αυτοκίνητο έκανε “βουτιά” σε γκρεμό στην Παναγοπούλα
16:24 Μεταδίδεται το παιχνίδι της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με τη Σαρωνίδα
16:12 Σκηνές διάλυσης στο Κίνημα Δημοκρατίας: Η Τζάκρη ανέβασε στο Instagram ιδιωτική συνομιλία με τον Κασσελάκη ΦΩΤΟ
16:11 Δείτε που μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Ιόνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ