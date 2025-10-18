Καστοριά: Μεθυσμένος χωρίς δίπλωμα προκάλεσε άγρια καταδίωξη μέσα στην πόλη

Η υπόθεση ξεκίνησε τα ξημερώματα, όταν το πλήρωμα της Τροχαίας έκανε σήμα σε ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός όμως, αντί να υπακούσει, πάτησε το γκάζι και ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας σε μια καταδίωξη που ξεκίνησε από το Δισπηλιό και κατέληξε στην πόλη της Καστοριάς.

Μετά από αρκετά χιλιόμετρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να περάσουν χειροπέδες στον οδηγό. Από τον έλεγχο που ακολούθησε, προέκυψε ότι ήταν μεθυσμένος και επιπλέον δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν για παρόμοιο περιστατικό.

Ο άνδρας αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις αρχές, προκαλώντας ένταση στο σημείο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση επιπλέον αστυνομικών δυνάμεων από την Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς. Η κατάσταση ωστόσο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Ο οδηγός και οι δύο συνεπιβάτες του μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Καστοριάς, όπου ο ριψοκίνδυνος οδηγός κρατείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οδήγηση χωρίς άδεια και απείθεια προς τις αρχές.

