Καστοριά: Νεκρός 76χρονος σε τροχαίο στην Επαρχιακή Οδό προς Αμύνταιο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, όταν το αυτοκίνητό ενός 76χρονου εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το δυστύχημα συνέβη όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει εκτός δρόμου.

Ο 76χρονος φέρεται να είχε χάσει τις αισθήσεις του πριν συμβεί η εκτροπή του οχήματος, κάτι που εξετάζεται ως βασικό σενάριο για την πρόκληση του τραγικού συμβάντος.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα από το παραμορφωμένο όχημα.

Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν και δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Μετά τον απεγκλωβισμό του, η σορός του 76χρονου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία Καστοριάς διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.

