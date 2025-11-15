Καταδίκη από το ΜέΡΑ25 για τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο – «Αμαυρώνουν το μήνυμα της εξέγερσης»

Ανακοίνωση με σαφή αποστασιοποίηση και αυστηρή καταδίκη εξέδωσε το ΜέΡΑ25, με αφορμή τα πρωινά επεισόδια στο Πολυτεχνείο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 52η επέτειο της εξέγερσης του 1973. Το κόμμα κάνει λόγο για «επίθεση από μέλη της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών ομάδων», που είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμούς και μεταφορά ατόμων στο νοσοκομείο.

«Αμαυρώνουν το μήνυμα της επετείου»

«Η επίθεση αυτή αμαυρώνει το ίδιο το μήνυμα της επετείου των 52 χρόνων από τη λαϊκή εξέγερση», αναφέρει η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι για την Αριστερά οι αξίες της Ελευθερίας, της Αλληλεγγύης, της Δημοκρατίας και της Ανοχής είναι αδιαπραγμάτευτες.

Το κόμμα σημειώνει πως πρακτικές βίας και αυταρχισμού που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων «στο όνομα της Αριστεράς δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές».

Καμία σχέση με τα επεισόδια

Το ΜέΡΑ25 δηλώνει ρητά ότι δεν έχει καμία σχέση με τα πρωινά γεγονότα, ενώ επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στις αρχές της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας που προσβάλλει το ιστορικό νόημα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα επεισόδια σημειώθηκαν νωρίς το πρωί, όταν ομάδες ατόμων συνεπλάκησαν τόσο στον προαύλιο χώρο όσο και μέσα στο κτίριο του Πολυτεχνείου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Το ίδρυμα είχε ανοίξει τις πύλες του στο κοινό στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 52 ετών από την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



