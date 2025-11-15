Καταδίκη από το ΜέΡΑ25 για τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο – «Αμαυρώνουν το μήνυμα της εξέγερσης»

Με έντονη ανακοίνωση το ΜέΡΑ25 καταδικάζει τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο Πολυτεχνείο, κάνοντας λόγο για «επίθεση από μέλη της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών ομάδων» και τονίζοντας ότι τέτοιες πράξεις παραβιάζουν τις αξίες της Αριστεράς.

Καταδίκη από το ΜέΡΑ25 για τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο - «Αμαυρώνουν το μήνυμα της εξέγερσης»
15 Νοέ. 2025 17:12
Pelop News

Ανακοίνωση με σαφή αποστασιοποίηση και αυστηρή καταδίκη εξέδωσε το ΜέΡΑ25, με αφορμή τα πρωινά επεισόδια στο Πολυτεχνείο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 52η επέτειο της εξέγερσης του 1973. Το κόμμα κάνει λόγο για «επίθεση από μέλη της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών ομάδων», που είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμούς και μεταφορά ατόμων στο νοσοκομείο.

«Αμαυρώνουν το μήνυμα της επετείου»

«Η επίθεση αυτή αμαυρώνει το ίδιο το μήνυμα της επετείου των 52 χρόνων από τη λαϊκή εξέγερση», αναφέρει η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι για την Αριστερά οι αξίες της Ελευθερίας, της Αλληλεγγύης, της Δημοκρατίας και της Ανοχής είναι αδιαπραγμάτευτες.

Το κόμμα σημειώνει πως πρακτικές βίας και αυταρχισμού που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων «στο όνομα της Αριστεράς δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές».

Καμία σχέση με τα επεισόδια

Το ΜέΡΑ25 δηλώνει ρητά ότι δεν έχει καμία σχέση με τα πρωινά γεγονότα, ενώ επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στις αρχές της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας που προσβάλλει το ιστορικό νόημα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα επεισόδια σημειώθηκαν νωρίς το πρωί, όταν ομάδες ατόμων συνεπλάκησαν τόσο στον προαύλιο χώρο όσο και μέσα στο κτίριο του Πολυτεχνείου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Το ίδρυμα είχε ανοίξει τις πύλες του στο κοινό στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 52 ετών από την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:36 ΗΠΑ και Ισραήλ σχεδιάζουν νέο «χάρτη» για τη Γάζα: Πράσινη ζώνη υπό στρατιωτικό έλεγχο και κόκκινη ζώνη για τους Παλαιστίνιους
19:24 ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για τις αγροτικές ενισχύσεις – Ο Χατζηδάκης ζητά δουλειά «7 ημέρες τη βδομάδα»
19:12 Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Συμβόλαιο θανάτου ή προσωπική βεντέτα; Το λάθος που τους πρόδωσε
19:01 Ο …μισός Απόλλων σημαντική νίκη κόντρα στον Ηλυσιακό
19:00 Νέα φάση για το “Τουρισμός για Όλους 2025”: Προστίθενται νέοι δικαιούχοι, πώς θα αναδειχθούν
18:48 Πάτρα: «Κολοφώνες, η μνήμη της τελευταίας σελίδας» – Η τέχνη του βιβλίου στο Πολύεδρο
18:36 Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση-«μαμούθ» με τηλεφωνικές απάτες σε όλη τη χώρα: 45 συλλήψεις, λεία 7,6 εκατ. ευρώ ΦΩΤΟ
18:24 Κορυδαλλός: Δύο 13χρονοι άρπαξαν πορτοφόλι 19χρονης μέσα στο Μετρό
18:12 Οι Αρκάδες της Πάτρας τίμησαν τη μνήμη του Οσίου Νείλου του Μυροβλύτου ΦΩΤΟ
18:00 Πάτρα: Ξεκίνησε η αποξήλωση των προβλητών στη Μαρίνα -Δεν θα είναι πλέον βυθισμένη
17:53 Τροχαίο στο Βελεστίνο: Εκτροπή τουριστικού λεωφορείου με 30 επιβάτες – Δέκα τραυματίες ΦΩΤΟ
17:49 Ο Απόλλων μπροστά τρεις πόντους στο ημίχρονο, τρόμαξαν με Μανάκα
17:48 Πάτρα: Μια εβδομάδα γεμάτη τέχνη, λόγο και δημιουργία στο Πολύεδρο
17:36 Όταν ο Πάπας συνάντησε το Χόλιγουντ: Μπλάνσετ, Μπελούτσι και Σπάικ Λι στο Βατικανό
17:24 Ο «Πρίγκιπας της Οπισθογωνίας» στο θέατρο act: Μια κωμικοτραγική ιστορία αγάπης, φιλίας και απώλειας
17:20 O NOΠ πάλεψε, αλλά έχασε από τη Χίο και μένει χωρίς νίκη
17:12 Καταδίκη από το ΜέΡΑ25 για τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο – «Αμαυρώνουν το μήνυμα της εξέγερσης»
17:00 Πάτρα: Ανω-κάτω… για καλό – Ανάπλαση σε τελικό στάδιο, νέοι πεζόδρομοι
16:48 Στήριξη από τους φορείς στο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ – «Αλλάζει σελίδα η δημόσια ραδιοτηλεόραση»
16:44 Λίνα Μενδώνη: «Το Ρωμαϊκό Ωδείο ξαναγίνεται η καρδιά της Πάτρας» – «Αποδίδουμε όχι μόνο ένα μνημείο, αλλά έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ