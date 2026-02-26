126 χρόνια φυλακή για τις υποκλοπές: Καταδίκη χωρίς ελαφρυντικά – Νέα έρευνα για πιθανές ευθύνες

Βαριές ποινές επέβαλε το Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο στους τέσσερις επιχειρηματίες για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Το δικαστήριο απέρριψε τα ελαφρυντικά και άνοιξε παράλληλα τον δρόμο για νέα ποινική διερεύνηση.

26 Φεβ. 2026 11:12
Pelop News

Ποινή φυλάκισης συνολικά 126 ετών και 8 μηνών, με εκτιτέα τα 8 έτη, επέβαλε το Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στους τέσσερις επιχειρηματίες που κατηγορούνταν για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα χορήγησης ελαφρυντικών, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση.

Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών και προφορικών συνομιλιών, καθώς και για παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα ή δεδομένα. Οι πράξεις αποδόθηκαν ως τετελεσμένες αλλά και σε απόπειρα, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Κατά την ακροαματική διαδικασία έγινε δεκτή η πρόταση της εισαγγελικής αρχής να μετατραπούν ορισμένες κατηγορίες από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, εξέλιξη που επηρέασε προς τα πάνω το ύψος των επιβληθεισών ποινών.

Ο εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ολική έκτιση της ποινής, πρόταση που υιοθετήθηκε από το δικαστήριο. Παράλληλα, δόθηκε αναστολή εκτέλεσης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η απόφαση για διαβίβαση αντιγράφων της δικογραφίας στον αρμόδιο εισαγγελέα, με στόχο τη διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών τόσο των παρόντων κατηγορουμένων όσο και άλλων προσώπων.

Τα πρακτικά αφορούν καταθέσεις μαρτύρων και ενδεχόμενα αδικήματα όπως συνέργεια στις πράξεις του κατηγορητηρίου, ψευδής κατάθεση, αλλά και πλημμεληματική μορφή του αδικήματος της κατασκοπείας, ανοίγοντας έτσι νέο κύκλο δικαστικής διερεύνησης στην υπόθεση των υποκλοπών.

