Κατάκολο: Μεταφορά μεταναστών και σύλληψη 4 διακινητών

Τέσσερα άτομα αναμέσα τους και μια γυναίκα, συνελήφθησαν στο Κατάκολο, για διακίνηση 57 μεταναστών.

26 Σεπ. 2025 10:11
Pelop News

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων με τη κατηγορία της διακίνησης μεταναστών που το βράδυ της Πέμπτης 25/09/2025, αφίχθησαν στο λιμάνι του Κατάκολου, στην Ηλεία, προχώρησαν οι Αρχές.

Συνολικά 57 μετανάστες στο λιμάνι στο Κατάκολο ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com από τον προανάκριση που διενήργησε το Γραφείο Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Κατακόλου προέκυψε η εμπλοκή των τεσσάρων συλληφθέντων, καθώς ο ρόλος του καθενός στη διακίνηση των μεταναστών.

Ειδικότερα, πρόκειται για τον καπετάνιο του ιστιοφόρου σκάφος, υπήκοο Αφγανιστάν, στο οποίο επέβαιναν οι 57 μετανάστες που διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 60 ναυτικά μίλια δυτικά της Κεφαλονιάς. Οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες και μια γυναίκα είναι υπήκοοι Ιράν. Ο ένας φέρεται να είχε το ρόλο του βοηθού του καπετάνιου και η δεύτερη συλληφθείσα είχε επιφορτιστεί με τη γενικότερη διαχείριση των επιβαινόντων εντός του σκάφους.

Στον τρίτο συλληφθέντα, αποδίδεται κεντρικός ρόλος στη διακίνηση, αφού φαίνεται πως είναι ο μεσάζοντας, ανάμεσα στους διακινούμενους μετανάστες και στο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στην ξηρά, το οποίο δρούσε από την Τουρκία.

Σε βάρους τους σχηματίστηκε δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος για παράνομη μεταφορά στην ελληνική επικράτεια δια θαλάσσης υπηκόων τρίτων χωρών, που δεν δικαιούνται είσοδο στο ελληνικό έδαφος και για έκθεση σε κίνδυνο. Παράλληλα, εξετάζεται η συμμετοχή τους σε ευρύτερο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας
