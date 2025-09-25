Συνολικά 57 μετανάστες στο λιμάνι στο Κατάκολο ΦΩΤΟ

Εντοπίστηκαν σε ιστιοφόρο σκάφος το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα, δυτικά του νησιού της Κεφαλονιάς και βρέθηκε σε δυσχερή θέση εκπέμποντας σήμα κινδύνου

Συνολικά 57 μετανάστες στο λιμάνι στο Κατάκολο ΦΩΤΟ
25 Σεπ. 2025 21:20
Pelop News

Στο Κατάκολο αφίχθηκαν πριν από λίγη ώρα δεκάδες μετανάστες, που περισυλλέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή της Κεφαλονιάς.

Πάτρα: Ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό της Γαρυφαλλιάς από τον σύντροφό της, αποκαλυπτικές φωτογραφίες
Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι μετανάστες, 57 στον αριθμό, εντοπίστηκαν σε ιστιοφόρο σκάφος το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα, δυτικά του νησιού της Κεφαλονιάς και βρέθηκε σε δυσχερή θέση εκπέμποντας σήμα κινδύνου.

Όσον αφορά τους αλλοδαπούς επιβάτες, πρόκειται για 40 άνδρες και 17 γυναικόπαιδα, υπηκόους Ιράν, Ιράκ, Αίγυπτο και Αφγανιστάν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ιστιοφόρο πιθανότατα εγκαταλείφθηκε. Η επιχείρηση διάσωσης και έπειτα η μεταφορά του έγινε από σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στην περιοχή όπου εντοπίστηκαν οι μετανάστες μετέβη πλωτό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Κατακόλου, όπου και παρέλαβε όλους τους επιβαίνοντες, τους οποίους στην συνέχεια μετέφερε στο λιμάνι.

Έπειτα από την άφιξή τους, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησής τους και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα μεταφερθούν τους σε δομή φιλοξενίας / προσωρινής υποδοχής στην ενδοχώρα.

Παράλληλα, πρόκειται να ληφθούν και μαρτυρίες, στο πλαίσιο της προανάκρισης από τα στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου, για την ύπαρξη τυχόν διακινητών ανάμεσα στους διασωθέντες, στους οποίους να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται και ο καπετάνιος του ιστιοφόρου, όπου βρίσκονταν οι μετανάστες.

Συνολικά 57 μετανάστες στο λιμάνι στο Κατάκολο ΦΩΤΟ Συνολικά 57 μετανάστες στο λιμάνι στο Κατάκολο ΦΩΤΟ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Στέκεστε όρθιοι και σας ανεβαίνει η πίεση;
23:39 Οι τρομεροί αριθμοί του Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό, 100 συμμετοχές-63 γκολ!
23:21 Βήμα-βήμα το μαγείρεμα του αγαπημένου τραχανά
23:00 Πίτερς: Οι προβλέψεις του για την κατάταξη στη Euroleague, στο Νο1 ο Ολυμπιακός ΒΙΝΤΕΟ
22:55 Τεράστιο σοκ στο Αγγλικό ποδόσφαιρο, πρώην παίκτης της Άρσεναλ «έσβησε» στα 21 χρόνια!
22:51 Ισραηλινή επίθεση στη Σαναά: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 142 τραυματίες
22:47 Μεγάλη του Γένους Σχολή: Μετακομίζει σε άλλο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη
22:35 Υπέγραψαν συμφωνία Τουρκία και ΗΠΑ για συνεργασία στην πυρηνική τεχνολογία
22:27 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil και τον πρόεδρο της Lockheed Martin
22:16 Η κλήρωση του Τζόκερ με τα πολλά λεφτά!
22:12 EBU: Ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026
22:00 Μαρκάτια 2025: Η μνήμη της πόλης ξυπνά – Ξεκινούν οι εκδηλώσεις την Παρασκευή
21:59 Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν: «Μεγάλο παζάρι» για τα F35, F16 και τους Patriot, η καρφίτσα και η θεολογική σχολή της Χάλκης ΒΙΝΤΕΟ
21:48 Φυλακισμένη ακτιβίστρια στο Ιράν πέθανε λίγο μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο
21:39 Κυρανάκης προς ΟΣΕ: «Όχι» στην άσκηση αναίρεσης για τις αποζημιώσεις σε οικογένειες θυμάτων των Τεμπών
21:30 Μαυρίζει η ψυχή σου, νεκρό το τετράχρονο παιδάκι στο τροχαίο δυστύχημα
21:20 Συνολικά 57 μετανάστες στο λιμάνι στο Κατάκολο ΦΩΤΟ
21:12 Τεσσάρων χρονών παιδάκι υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε τροχαίο
21:01 Δικηγορικός κόσμος: Ζητά να εξετάσει η Δικαιοσύνη το αίτημα εκταφής της σορού του γιου του Ρούτσι
20:53 Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,4 μονάδων για τη ΝΔ και 17,4 για τον Μητσοτάκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ