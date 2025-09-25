Πάτρα: Ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό της Γαρυφαλλιάς από τον σύντροφό της, αποκαλυπτικές φωτογραφίες

Ο 50χρονος χτύπησε στο κεφάλι την 41χρονη και έπειτα την κλώτσησε στη μέση, ενώ λίγο αργότερα την έπιασε από τα μαλλιά και στάθηκε από πάνω της, ενώ εκείνη βρισκόταν πεσμένη στο έδαφος, ανήμπορη να αντιδράσει

25 Σεπ. 2025 20:06
Pelop News

Υπόθεση που σοκάρει: την αλήθεια πίσω από τον άγριο ξυλοδαρμό της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου – την οποία ο 50χρονος σύντροφός της γρονθοκόπησε και κλώτσησε θανάσιμα στην Πάτρα – αποκαλύπτουν νέες φωτογραφίες που έρχονται στο φως.

Όπως φαίνεται από τα φωτογραφικά καρέ που εξασφάλισε το Live News, ο 50χρονος χτύπησε στο κεφάλι την 41χρονη και έπειτα την κλώτσησε στη μέση, ενώ λίγο αργότερα την έπιασε από τα μαλλιά και στάθηκε από πάνω της, ενώ εκείνη βρισκόταν πεσμένη στο έδαφος, ανήμπορη να αντιδράσει.

Ο άγριος ξυλοδαρμός της 41χρονης σημειώθηκε έξω από ξενοδοχείο στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου, στην Πάτρα.

Να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 50χρονος είχε αποδέχτηκε πως χτύπησε την 41χρονη ισχυριζόμενος πως «δεν είχα πρόθεση να της κάνω κακό. Τσακωθήκαμε για ασήμαντη αφορμή και με ενημέρωσε ότι θα πάει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Πήγα να την βρω χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι θα συμβεί όλο αυτό. Δεν την χτύπησα με γροθιά και κλωτσιά, δεν το αποδέχομαι αυτό, μονάχα την έσπρωξα κι έπεσε κάτω».

Το χρονικό του άγριου ξυλοδαρμού
Τον Νοέμβριο 2024 η Γαρυφαλλιά Κολλιοπούλου άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο του ΚΑΤ όπου νοσηλευόταν για μέρες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που είχε υποστεί από τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα λίγες ώρες πριν τον τραυματισμό της, είχε μαζέψει τα πράγματά της μαζί με τον σύντροφό της και είχαν φύγει από το σπίτι που συγκατοικούσαν καθώς ο ιδιοκτήτης, τους είχε ζητήσει να αποχωρήσουν μετά τα βίαια επεισόδια που και ο ίδιος διαπίστωσε – λέγοντας χαρακτηριστικά στον 49χρονο άνδρα πως αν δε φύγουν θα ενημερώσει την αστυνομία για τους συνεχείς ξυλοδαρμούς της γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρώην ζευγάρι είχε δώσει ραντεβού στο ξενοδοχείο ωστόσο η παραμονή τους εκεί ήταν ολιγόλεπτη.

Ο 49χρονος δράστης έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις κλοπών, ναρκωτικών και απάτης.

Δικαίωση ζητά η αδερφή της Γαρυφαλλιάς
Εν όψει του δικαστηρίου που αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγες ημέρες (σ.σ. 10/10/25) η αδερφή της ζητά δικαιοσύνη.

«Ο πόνος μας είναι μεγάλος αλλά η πίστη μας παραμένει δυνατή. Θέλουμε το αυτονόητο, να δικαιωθεί η μνήμη της Γαρυφαλλιάς και να σταλεί το μήνυμα πως καμία ζωή δεν πρέπει να χάνεται άδικα. Περιμένουμε με αγωνία τη στιγμή που η Δικαιοσύνη θα μιλήσει» λέει η αδερφή της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου.

Πάτρα: Ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό της Γαρυφαλλιάς από τον σύντροφό της, αποκαλυπτικές φωτογραφίες
