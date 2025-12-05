Καταλήψεις σχολείων σε Πάτρα και Αγρίνιο για ...Γρηγορόπουλο

Υπο κατάληψη τελούν επτά σχολεία στην Πάτρα, σήμερα Παρασκευή 5/12/2025, παραμονή της συμπλήρωση 17 ετών από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, στα Εξάρχεια από τα πύρα του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα, στις 6/12/2008.

Και φέτος, η Πάτρα προετοιμάζεται για συγκεντρώσεις και πορείες μνήμης, ενώ αρκετά σχολεία συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις.

Συγκεκριμένα, επτά Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης τελούν υπό κατάληψη, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη τους στη μνήμη του Αλέξη και τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί δύο πορείες, η πρώτη στις 12:00 το μεσημέρι και η δεύτερη στις 18:00 το απόγευμα, με συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και πολιτών.

Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, για την ομαλή διεξαγωγή των συγκεντρώσεων και την αποτροπή τυχόν επεισοδίων.

Αγρίνιο: Υπό κατάληψη σχολεία

Λουκέτο και σε σχολεία στο Αγρίνιο, όπου δυο Γυμνάσια και τέσσερα λύκεια (τρία ΓΕΛ και ένα ΕΠΑΛ), τελούν υπό κατάληψη.

