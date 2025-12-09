Κατάμεστο το Συνεδριακό Κέντρο στην Πάτρα για τον Αλκίνοο Ιωαννίδη – Μια συναυλία-γιορτή για τα 61 χρόνια του Πανεπιστημίου ΦΩΤΟ

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 η πολυαναμενόμενη συναυλία του Αλκίνοου Ιωαννίδη στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του εορτασμού των 61 χρόνων του Πανεπιστημίου και του Φεστιβάλ Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ.

Το Συνεδριακό Κέντρο ήταν κατάμεστο, με το πατραϊκό κοινό να υποδέχεται θερμά τον σπουδαίο καλλιτέχνη και την ιστορική μπάντα του, σε μια σπάνια ζωντανή εμφάνιση που άφησε έντονες εντυπώσεις και επιβεβαίωσε τη διαχρονική απήχηση του έργου του.

Η βραδιά ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητή Χρήστου Μπούρα, και συνεχίστηκε με την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ουσιαστική ομιλία του πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη, με τίτλο «Η Κρυμμένη Δύναμη του Δημόσιου Πανεπιστημίου». Η ομιλία αποτέλεσε ένα δυναμικό εισαγωγικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας τον ρόλο του δημόσιου πανεπιστημίου στη σύγχρονη κοινωνία.

Στη συνέχεια, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τους εξαιρετικούς μουσικούς της μπάντας του: Σταύρο Λάντσια, Μιλτιάδη Παπαστάμο, Γιώτη Κιουρτσόγλου και Μιχάλη Καπηλίδη. Το μουσικό πρόγραμμα κινήθηκε ανάμεσα σε αγαπημένα τραγούδια, νέους αυτοσχεδιασμούς και πρωτότυπες διασκευές, δημιουργώντας μια ζεστή, άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό.

Η ανταπόκριση των θεατών ήταν ενθουσιώδης καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, με το κοινό να επιβραβεύει όχι μόνο την ερμηνευτική δύναμη του Ιωαννίδη, αλλά και την επιτυχημένη επανένωση της μπάντας πέντε χρόνια μετά την προηγούμενη συνεργασία τους. Μια επανένωση που δεν λειτούργησε ως επιστροφή στο παρελθόν, αλλά ως δημιουργική πρόταση στο παρόν, με νέα δυναμικά ακούσματα.

Η συναυλία αποτέλεσε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές των φετινών εορτασμών του Πανεπιστημίου Πατρών, συνδέοντας με ουσιαστικό τρόπο την πανεπιστημιακή κοινότητα της Δυτικής Ελλάδας με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τον πολιτισμό.

