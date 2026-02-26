Καταγγελία σοκ μητέρας, ότι εκπαιδευτικός έπιασε από τον λαιμό τον ανήλικο γιο της!

Το περιστατικό έγινε σε δημοτικό σχολείο στο Ηράκλειο και ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη

26 Φεβ. 2026 21:23
Pelop News

Περιστατικό που σοκάρει κατήγγειλε μητέρα ανήλικου μαθητή στο Ηράκλειο της Κρήτης, με την ίδια να υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτικός έπιασε τον γιο της από τον λαιμό.

«Η κόρη μου ήταν γυμνή και αυτός από πάνω της», η ανατριχιαστική περιγραφή της μητέρας της 25χρονης ΑμεΑ

Ο εκπαιδευτικός δημοτικού σχολείου στο Ηράκλειο συνελήφθη έπειτα από την καταγγελία την μητέρας του ανήλικου μαθητή της πέμπτης τάξης στην αστυνομία.

Ο 40χρονος εκπαιδευτικός, αφού ενημερώθηκε για την σε βάρος του καταγγελία, παρουσιάστηκε σήμερα (26/2/2026) αυτοβούλως στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, συνελήφθη και στη συνέχεια, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.

Ωστόσο, συνάδελφοί του που μίλησαν στο patris.gr περιγράφουν μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Όπως αναφέρουν, ο 40χρονος βρισκόταν έξω από την τάξη όταν επιχείρησε να σταματήσει σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε τρεις ή τέσσερις μαθητές.

Σύμφωνα με τους ίδιους, μπήκε στη μέση για να τους χωρίσει και έπιασε τον συγκεκριμένο μαθητή από τον αγκώνα και τον ώμο, προκειμένου να τον απομακρύνει και να λήξει η ένταση. Μάλιστα, φέρεται να είπε στον ανήλικο να απομακρυνθεί λίγα μέτρα μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Από την πλευρά του, ο ανήλικος φέρεται να είπε στη μητέρα του ότι ο εκπαιδευτικός τον άρπαξε από τον λαιμό και τον απείλησε. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έκπληξη σε συναδέλφους του, οι οποίοι επιμένουν ότι δεν υπήρξε τέτοια συμπεριφορά και ότι του ζητήθηκε απλώς να απομακρυνθεί ώστε να τερματιστεί το περιστατικό.

Μάλιστα, όπως σημειώνουν, είχε προηγηθεί επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια και είχαν δοθεί διευκρινίσεις για το συμβάν.

Παρά ταύτα, ακολούθησε η καταγγελία της μητέρας στις αρχές, η σύλληψη του εκπαιδευτικού και η εντολή να αφεθεί ελεύθερος, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση και η διαδικασία σχηματισμού της δικογραφίας.

