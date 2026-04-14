Καταπέλτης το πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους για τη διαρροή στη Βιολάντα, που προκάλεσε την έκρηξη

Σοκάρουν τα ευρήματα για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, καθώς το πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους αποκαλύπτει εκτεταμένη διαρροή προπανίου.

Συγκεκριμένα, η έκρηξη στη Βιολάντα φαίνεται πως δεν ήταν ένα τυχαίο περιστατικό, αλλά αποτέλεσμα σοβαρών προβλημάτων που προϋπήρχαν.

Σύμφωνα με την έκθεση, η έκρηξη στη Βιολάντα συνδέεται με υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου που εντοπίστηκαν σε 24 δείγματα από τον χώρο του εργοστασίου, τον αέρα και το έδαφος, δείχνοντας ότι η διαρροή ήταν συνεχής και εκτεταμένη. Το επικίνδυνο αέριο είχε εξαπλωθεί σε μεγάλη απόσταση, καθώς ίχνη του βρέθηκαν ακόμη και σε χωράφι περίπου 100 μέτρα μακριά από τις εγκαταστάσεις.

Συγγενείς των θυμάτων κάνουν λόγο για εγκληματικές ευθύνες, υποστηρίζοντας ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν για τη διαρροή αλλά δεν έλαβαν μέτρα. Ο Άγγελος Λιάκος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το εργοστάσιο ήταν τάφος», κάνοντας λόγο για πλήρη απουσία ελέγχων και ένα επικίνδυνο σύστημα παροχής αερίου, αναφέρει το Star.

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων καταγγέλλουν «εργοδοτική εγκληματικότητα», τονίζοντας ότι είχαν επισημάνει επανειλημμένα το πρόβλημα χωρίς να υπάρξει αντίδραση. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Γιώργος Λιάτης, υπογράμμισε την έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων.

Μαρτυρίες εργαζομένων ενισχύουν την εικόνα, καθώς αναφέρουν ότι η έντονη μυρωδιά ήταν γνωστή, αλλά αποδιδόταν σε άλλες αιτίες, ενώ όσοι διαμαρτύρονταν φέρεται να δέχονταν πιέσεις ή εκφοβισμό.

Το πόρισμα θεωρείται «καταπέλτης» και ανοίγει τον δρόμο για την απόδοση ευθυνών, με τις εξελίξεις στην υπόθεση να αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



