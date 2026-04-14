Βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα στην Γλυφάδα, έκλεψαν χρήματα και υπολογιστές, ΦΩΤΟ

Άδειασαν 20 πυροσβεστήρες, έσπασαν πόρτες και γραφεία, ενώ πέταξαν μπογιές και άλλα αντικείμενα σε τοίχους

14 Απρ. 2026 22:15
Άγνωστοι διέρρηξαν και βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα το οποίο στεγάζει το 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο Γλυφάδας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες, σε χρόνο που ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί, κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό του σχολείου, προκαλώντας ζημιές. Στη συνέχεια, παραβίασαν το γραφείο του διευθυντή, από όπου αφαίρεσαν το ποσό των 8.000 ευρώ, ενώ εισήλθαν και στην αίθουσα καθηγητών, αφαιρώντας συνολικά έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ προέβησαν σε εκτεταμένους βανδαλισμούς.

Μάλιστα μεταξύ άλλων, άδειασαν 20 πυροσβεστήρες, έσπασαν πόρτες και γραφεία, ενώ πέταξαν μπογιές και άλλα αντικείμενα σε τοίχους.

«Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες στα γραφεία του σχολείου και των καθηγητών. Επιπλέον μάθαμε ότι λείπουν τόσο χρήματα όσο και υπολογιστές. Θα έπρεπε η φύλαξη των σχολείων να είναι προτεραιότητα, ίσως με κάποιο φύλακα. Καταδικάζουμε αυτές τις πράξεις» δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Ρούλα Παφίλη – Θειοπούλου.

Του συμβάντος έχει επιληφθεί και ο δήμος Γλυφάδας, έχοντας ενεργοποιήσει τον μηχανισμό για την αποκατάσταση των φθορών. Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη.

