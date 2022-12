Κατάρ: Δεύτερος δημοσιογράφος που κάλυπτε το Μουντιάλ πέθανε ξαφνικά

Δύο ξαφνικοί θάνατοι δημοσιογράφων έλαβαν χώρα μέσα σε λίγες ημέρες στο Κατάρ που διεξάγεται το Μουντιάλ. Μετά τον θάνατο του Αμερικανού Γκραν Γουόλ, που πέθανε ξαφνικά κατά τη διάρκεια του αγώνα Αργεντινή – Ολλανδία, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Gulf Times του Κατάρ, έκανε γνωστό τον θάνατο του Khalid al-Misslam. Ανέφερε ακόμα ότι οι συνθήκες γύρω από τον θάνατό του δεν είναι σαφείς.

Ο Khalid al-Misslam που πέθανε την Κυριακή, ήταν φωτορεπόρτερ που εργαζόταν για το Al Kass TV. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Gulf Times του Κατάρ έγραψε στο Twitter: «Ο Al-Misslam, ένας Καταριανός, πέθανε ξαφνικά ενώ κάλυπτε το Μουντιάλ 2022. Πιστεύουμε στο έλεος και τη συγχώρεση του Αλλάχ για αυτόν και στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

«Πιστεύω ότι τον σκότωσαν»

Λίγες ημέρες πριν ο Αμερικανός Γκραν Γουόλ πέθανε ξαφνικά. Ο Γκραντ Γουόλ είχε αποκαλύψει πρόσφατα ότι στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ ΗΠΑ και Ουαλίας είχε τεθεί υπό κράτηση για περίπου μισή ώρα επειδή φορούσε ένα μπλουζάκι υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Ο αδερφός του, Έρικ Γουόλ, εξέφρασε υποψίες για εγκληματική ενέργεια: «Ο αδερφός μου ήταν υγιής. Μου είπε ότι δέχθηκε απειλές για τη ζωή του. Δεν πιστεύω πως ο αδερφός μου πέθανε έτσι απλά. Πιστεύω ότι τον σκότωσαν. Και εκλιπαρώ για οποιαδήποτε βοήθεια», είπε σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

