Καταστροφική κακοκαιρία, πλημμύρες, χαλάζι, προβλήματα στα ορεινά χωριά της Καλαμπάκας, υπερχείλισαν ρέματα, έκλεισαν δρόμοι, ΒΙΝΤΕΟ

Πολύ μεγάλα και σοβαρά είναι τα προβλήματα, που αφήνει πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τα τελευταία 24ωρα τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο ενώ προβλήματα αντιμετωπίζει και η Καλαμπάκα.

Η βροχή «έπνιξε» τα Λεπιανά Άρτας, αυτές είναι οι 8 περιοχές που υπέφεραν από τις καταιγίδες!

Στα ορεινά της Καλαμπάκας, τα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας καταγράφονται σε χωριά με τη στάθμη σε ρέματα να έχει ανέβει πολύ και την ισχυρή βροχόπτωση να συνεχίζεται.

Η ισχυρή βροχόπτωση που ξεκίνησε από το βράδυ της Πέμπτης 20.11.2025 και συνεχίζοταν μέχρι σήμερα (21/11/2025) το μεσημέρι, έχει φουσκώσει ρέματα και χειμάρρους, όπως αποτυπώνουν και οι φωτογραφίες από το χωριό Καστανιά της Καλαμπάκας.

Στο πόδι βρίσκονται κάτοικοι και υπηρεσίες από την έντονη βροχόπτωση στα ορεινά του Ασπροποτάμου καθώς το νερό ανέβηκε αρκετά σε ρέματα και ποτάμια. Στην περιοχή του Ασπροποτάμου έχουν γίνει κατολισθήσεις, δρόμοι έχουν αποκοπεί και πολλές περιοχές δεν έχουν ρεύμα.

Στην Μηλιά Ασπροποτάμου του δήμου Μετεώρων είναι αποκλεισμένα 7 άτομα, χωρίς πρόσβαση ούτε προς Καλαμπάκα, ούτε προς Τρίκαλα και περιμένουν απλά την εξέλιξη του φαινομένου.

Η συνεχής βροχόπτωση έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές στις υποδομές, με δρόμους να έχουν πλημμυρίσει και την πρόσβαση σε ορισμένα σημεία να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη.

Στην θέση «Τσίτος» πριν το δημαρχείο του πρώην δήμου Καστανιάς λόγο της μεγάλης στάθμης του νερού η γέφυρα έκλεισε για την κυκλοφορία των οχημάτων σύμφωνα με ενημέρωση αναγνώστη που κινείται στην περιοχή.

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν τον Δήμο Μετεώρων σήμερα Παρασκευή. Μάλιστα, την περιοχή του Παλαιοχωρίου Καλαμπάκας έπληξε σφοδρή χαλαζόπτωση.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στο οδικό δίκτυο (επαρχιακή οδός Καλαμπάκας-Ασπροποτάμου) στην περιοχή Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων Νομού Τρικάλων.



Μεγάλες οι καταστροφές στην Άρτα

Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στον Αμμότοπο Άρτας, στην Ήπειρο, με την κακοκαιρία να σαρώνει οτιδήποτε στο πέρασμά της.

Στο βίντεο του ThessPost.gr, φαίνονται σπίτια να έχουν βουτηχτεί στις λάσπες και στα φερτά υλικά. «Μας άφησαν αβοήθητους» αναφέρουν οι κάτοικοι, οι οποίοι από το πρωί έως και αυτήν την ώρα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, ενώ έχουν μείνει και χωρίς ηλεκτροδότηση.



