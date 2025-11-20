Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός 2026: «Ρεαλιστικός, κοινωνικός και αναπτυξιακός», λέει ο Πιερρακάκης – Τα 2,9 δισ. ευρώ σε παρεμβάσεις και όλες οι ελαφρύνσεις

Κατατέθηκε σήμερα στην Ολομέλεια ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2026, από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη. Ο υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για έναν «ρεαλιστικό, κοινωνικό, εφαρμόσιμο και αναπτυξιακό» προϋπολογισμό, επισημαίνοντας ότι ενσωματώνει παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση φορολογικών βαρών, στην ενίσχυση των εισοδημάτων και στην τόνωση των επενδύσεων.

Ο κ. Πιερρακάκης ενημέρωσε ότι, πέρα από το παραδοσιακό usb, ο φάκελος του προϋπολογισμού παραδίδεται πλέον και σε ψηφιακή μορφή μέσω QR code στο cloud, ξεκαθαρίζοντας ότι από του χρόνου το usb θα καταργηθεί.

Το ύψος των παρεμβάσεων: 2,9 δισ. ευρώ

Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις που έχουν προβλεφθεί για το 2026 ανέρχονται συνολικά σε 2,9 δισ. ευρώ και κατανέμονται ως εξής:

1,76 δισ. ευρώ: μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

1,14 δισ. ευρώ: ήδη θεσμοθετημένες παρεμβάσεις πριν από τη ΔΕΘ

Πρόκειται για ένα πλέγμα μόνιμων και έκτακτων πολιτικών που καλύπτουν φορολογικές αλλαγές, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, παρεμβάσεις σε Υγεία και Ασφάλιση, ελαφρύνσεις σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, καθώς και εξειδικευμένες ενισχύσεις σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Οι βασικές κατηγορίες των μέτρων

Στους αναλυτικούς πίνακες του προϋπολογισμού αποτυπώνονται:

Φορολογικές ελαφρύνσεις (μείωση εισφοράς, επαναφορά κλιμάκων, μειώσεις ΕΝΦΙΑ σε ειδικές κατηγορίες)

Αυξήσεις σε μισθούς δημοσίου και ενστόλων

Αναπροσαρμογές σε συντάξεις βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού

Παρεμβάσεις για υγεία, φάρμακα και δαπάνες διαγνωστικών

Κίνητρα για καινοτομία, συγχωνεύσεις και εξαγωγές

Ειδικές ενισχύσεις σε νησιωτικές περιοχές

Μειώσεις τελών και κατάργηση συνδρομητικών ή ετήσιων επιβαρύνσεων

Μέτρα για νέους, οικογένειες και επαγγελματίες σε απομακρυσμένες περιοχές

Παρεμβάσεις στη στέγαση και στην αγορά ακινήτων

Οι πίνακες που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό καταγράφουν αναλυτικά το δημοσιονομικό αποτύπωμα κάθε παρέμβασης ανά έτος (2025–2027), δείχνοντας την κλιμάκωση των μέτρων, τις μεταβολές φόρων και τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις.

Αναλυτικά όλες οι ελαφρύνσεις και οι εισοδηματικές ενισχύσεις

