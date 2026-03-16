Καταβολές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν έως τις 20 Μαρτίου

Το συνολικό ποσό των 77.263.470,40 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 87.257 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 16 Μαρτίου : 213.470,40 ευρώ σε 157 δικαιούχους παροχών του ΟΑΕΕ.

Στις 19 Μαρτίου : 13.050.000 ευρώ σε 28.100 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας και επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων.

Από 16 έως 20 Μαρτίου: 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους για εφάπαξ, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων.

Από τη ΔΥΠΑ:

24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

1.000.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, με στόχο τη συνέχιση της τακτικής υποστήριξης των δικαιούχων επιδομάτων και παροχών.