Κατερίνη: Τους παρίσταναν τους λογιστές και άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από ηλικιωμένους

Τέλος στη δράση ομάδας που φέρεται να έστηνε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έβαλαν οι Αρχές στην Κατερίνη, περνώντας χειροπέδες σε τέσσερα άτομα, δύο γυναίκες, έναν άνδρα και έναν ανήλικο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν τη γνωστή μέθοδο του «λογιστή», με λεία που ξεπερνά τις 140.000 ευρώ.

[contaisu_summary]

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες, όταν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης τους εντόπισαν την ώρα που επιχειρούσαν να εξαπατήσουν ακόμη μία γυναίκα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μία από τις δύο γυναίκες φέρεται να προσπάθησε να παραλάβει χρήματα και τιμαλφή, ενώ οι άλλοι τρεις την περίμεναν μέσα σε όχημα, όπου και συνελήφθησαν λίγο αργότερα.

Πώς δρούσαν με το κόλπο του «λογιστή»

Σύμφωνα με την έρευνα, ο τρόπος δράσης τους ήταν συγκεκριμένος. Συνεργός τηλεφωνούσε στα υποψήφια θύματα και προσποιούνταν τον λογιστή, ισχυριζόμενος ότι έπρεπε να γίνει καταγραφή κοσμημάτων και τιμαλφών που υπήρχαν στο σπίτι, δήθεν ενόψει της φορολογικής δήλωσης. Με αυτό το πρόσχημα επιχειρούσαν να πείσουν τους ηλικιωμένους να συγκεντρώσουν τα πολύτιμα αντικείμενα και να τα παραδώσουν.

Η μέθοδος αυτή, που βασίζεται στον αιφνιδιασμό και στην ψεύτικη επίφαση «επίσημης διαδικασίας», φαίνεται πως απέδωσε σημαντικά ποσά στην ομάδα. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι συλληφθέντες είχαν ήδη αναπτύξει σταθερό τρόπο δράσης, χτυπώντας ευάλωτα θύματα σε διαφορετικές περιοχές.

Η λεία από τις απάτες

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι δύο γυναίκες και ο άνδρας, μέσα σε λίγες ημέρες, από τις 31 Μαρτίου έως τις 6 Απριλίου 2026, φέρονται να είχαν διαπράξει τέσσερις τηλεφωνικές απάτες, δύο στη Χαλκιδική, μία στην Πιερία και μία στη Θεσσαλονίκη. Από αυτές κατάφεραν να αποσπάσουν χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 133.000 ευρώ, καθώς και 9.500 ευρώ σε μετρητά.

Το συνολικό οικονομικό όφελος της ομάδας ξεπερνά έτσι τις 140.000 ευρώ, στοιχείο που δείχνει το μέγεθος της δράσης τους αλλά και το πόσο αποτελεσματικά εκμεταλλεύονταν την εμπιστοσύνη και τον φόβο των θυμάτων τους.

Τι βρέθηκε στην κατοχή τους

Κατά τη σύλληψή τους και στον έλεγχο του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, 125 ευρώ σε μετρητά, μία περούκα, χειρουργικές μάσκες και φουλάρια. Τα αντικείμενα αυτά εξετάζονται ως μέσα που πιθανόν χρησιμοποιούνταν για τη δράση και τη μεταμφίεση των μελών της ομάδας.

Παράλληλα, προέκυψε ότι σε βάρος του συλληφθέντα άνδρα εκκρεμούσε ήδη καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με ποινή κάθειρξης επτά ετών για ληστεία.

Η έρευνα συνεχίζεται

Οι έρευνες της Αστυνομίας δεν σταματούν στους τέσσερις συλληφθέντες. Οι Αρχές αναζητούν τον συνεργό που εμφανιζόταν τηλεφωνικά ως «λογιστής», ενώ εξετάζουν και το ενδεχόμενο εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους.

