Θήβα: Έψαχναν για κροτίδες σε ψιλικατζίδικο και βρήκαν κρυμμένα σπαθιά και μαχαίρια

Απρόσμενη τροπή πήρε αστυνομικός έλεγχος σε κατάστημα ψιλικών στη Θήβα, όταν αντί για παράνομες κροτίδες οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυμμένα πίσω από το ταμείο σπαθιά και μαχαίρια. Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν, ενώ υπάλληλος του καταστήματος προσήχθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Θήβα: Έψαχναν για κροτίδες σε ψιλικατζίδικο και βρήκαν κρυμμένα σπαθιά και μαχαίρια
09 Απρ. 2026 14:35
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στη Θήβα μετά τον εντοπισμό σπαθιών και μαχαιριών μέσα σε κατάστημα ψιλικών, κατά τη διάρκεια ελέγχου που έγινε στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για τον εντοπισμό παράνομων κροτίδων ενόψει Πάσχα. Το περιστατικό έδωσε απρόσμενη τροπή στην επιχείρηση, καθώς οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε αντικείμενα που δεν σχετίζονταν με τον αρχικό σκοπό του ελέγχου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, τα ευρήματα εντοπίστηκαν κρυμμένα σε ντουλάπια πίσω από το ταμείο του καταστήματος. Οι αστυνομικοί βρήκαν επτά σπαθιά μήκους 96 εκατοστών και οκτώ μαχαίρια μήκους 23 εκατοστών, τα οποία και κατασχέθηκαν αμέσως. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τόσο την προέλευση των αντικειμένων όσο και τον λόγο για τον οποίο βρίσκονταν αποθηκευμένα στο συγκεκριμένο σημείο.

Θεσσαλονίκη: Επίθεση και ληστεία σε βάρος 15χρονου για μια …μπλούζα

Έλεγχος για κροτίδες και απρόσμενα ευρήματα

Η επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιεί η ΕΛ.ΑΣ. τις ημέρες πριν από το Πάσχα, με βασικό στόχο τον εντοπισμό παράνομων κροτίδων, βεγγαλικών και άλλων επικίνδυνων υλικών. Ωστόσο, ο έλεγχος στο συγκεκριμένο κατάστημα δεν οδήγησε σε τέτοια ευρήματα, αλλά αποκάλυψε ένα διαφορετικό και εξίσου σοβαρό σκέλος, που πλέον ερευνάται ξεχωριστά.

Το γεγονός ότι τα σπαθιά και τα μαχαίρια ήταν κρυμμένα πίσω από το ταμείο δίνει επιπλέον βάρος στην έρευνα, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν αν επρόκειτο για απλή αποθήκευση ή αν υπάρχει άλλη διάσταση στην κατοχή τους. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες επίσημες πληροφορίες για το αν τα αντικείμενα συνδέονται με παράνομη διάθεση ή με άλλη δραστηριότητα.

Προσήχθη υπάλληλος του καταστήματος

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος φέρεται να απουσίαζε. Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή υπαλλήλου, ο οποίος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Η υπόθεση πλέον περνά στο επόμενο στάδιο της διερεύνησης, με τις Αρχές να επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν ποιος είχε την ευθύνη κατοχής των αντικειμένων και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στο αν θα υπάρξουν επόμενες κινήσεις σε βάρος άλλων προσώπων που σχετίζονται με τη λειτουργία του καταστήματος.

Ανοιχτό το ερώτημα για την προέλευση

Το βασικό ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι από πού προήλθαν τα σπαθιά και τα μαχαίρια και για ποιο λόγο βρίσκονταν κρυμμένα μέσα σε ένα κατάστημα ψιλικών. Οι απαντήσεις σε αυτό το σημείο αναμένεται να καθορίσουν και το εύρος της υπόθεσης, καθώς μέχρι τώρα η δημόσια εικόνα περιορίζεται στον εντοπισμό, την κατάσχεση και την προσαγωγή του υπαλλήλου.

Σε κάθε περίπτωση, το περιστατικό στη Θήβα προστίθεται στους αυξημένους αστυνομικούς ελέγχους των ημερών και δείχνει ότι οι επιχειρήσεις που γίνονται ενόψει Πάσχα δεν περιορίζονται μόνο στον εντοπισμό κροτίδων, αλλά μπορούν να φέρουν στο φως και εντελώς διαφορετικά ευρήματα.

