Θεσσαλονίκη: Επίθεση και ληστεία σε βάρος 15χρονου για μια …μπλούζα

Επίθεση από δύο νεαρούς δέχθηκε 15χρονος στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης για οπαδικά κίνητρα.

09 Απρ. 2026 9:21
Ένα νέο περιστατικό βίας με οπαδικό υπόβαθρο σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης στην περιοχή της Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη. Θύμα της επίθεσης ήταν ένας 15χρονος, τον οποίο προσέγγισαν δύο νεαροί με σκοπό να του αφαιρέσουν ρούχα που έφεραν σύμβολα συγκεκριμένης ομάδας.

[contaisu_summary]

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 20χρονος και ένας 15χρονος προσέγγισαν το θύμα και, αφού του κατάφεραν σωματική βλάβη, του αφαίρεσαν με τη βία την μπλούζα που φορούσε, η οποία έφερε τα διακριτικά αθλητικού συλλόγου της πόλης. Οι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τις αρχές λίγη ώρα αργότερα.

Σε βάρος των δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, καθώς και για παραβάσεις του Νόμου περί Ερασιτεχνικού και Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και του 36χρονου πατέρα του ανήλικου δράστη, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα για την άσκηση των προβλεπόμενων ποινικών διώξεων.

