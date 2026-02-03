Κατέρρευσε μπαλκόνι σε παλιό κτίριο στον Βόλο: Σώθηκε από θαύμα 43χρονη γυναίκα

Έναν πραγματικό εφιάλτη έζησε 43χρονη γυναίκα στον Βόλος, όταν το μπαλκόνι του σπιτιού της κατέρρευσε αιφνιδιαστικά, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος μαζί με τμήματα του κτίσματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αχιλλοπούλου και Αδμήτου, σε παλαιό διώροφο κτίριο όπου διαμένουν δύο αδελφές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν στο μπαλκόνι του ορόφου και επιχείρησε να κατέβει στο ισόγειο μέσω εξωτερικής σκάλας, όταν το μπαλκόνι υποχώρησε ξαφνικά.

Η 43χρονη βρέθηκε στο έδαφος ανάμεσα σε μπάζα και συντρίμμια, ωστόσο στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή, καθώς δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Φέρει κακώσεις και για προληπτικούς λόγους διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

Τρομοκρατημένη η αδελφή της κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ, ενώ γείτονες έσπευσαν στο σημείο ακούγοντας τον εκκωφαντικό θόρυβο από την κατάρρευση του μπαλκονιού.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται, με τις πρώτες εκτιμήσεις να στρέφονται στην παλαιότητα του κτιρίου και στη στατική του κατάσταση.

