Καθαρά Δευτέρα: Ιδανικός ο καιρός για πέταγμα του χαρταετού, η πρόγνωση για την Πάτρα

Με ήλιο και βόρειους ανέμους, που ευνοούν το πέταγμα του χαρταετού και λίγες τοπικές νεφώσεις θα κυλήσει η Καθαρά Δευτέρα σήμερα 23/02/2026, σε Πάτρα και Αχαΐα.

Στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, με την θερμοκρασία να φθάνει τους 15 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, σήμερα Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα κυλήσει με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι βοριάδες θα διευκολύνουν το πέταγμα του χαρταετού, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, με μέγιστες τιμές γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr, οι άνεμοι θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ, ευνοώντας το πέταγμα του χαρταετού. Όπως προκύπτει, οι συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές στα παράκτια τμήματα του Κορινθιακού Κόλπου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 15 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και στον Κορινθιακό Κόλπο άνεμοι με από δυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές:

Αυξημένες νεφώσεις και δυνατοί άνεμοι αναμένονται σήμερα Καθαρά Δευτέρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας κάνοντας ιδανικές τις συνθήκες για το πέταγμα του χαρταετού.

Οι άνεμοι την Καθαρά Δευτέρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 έως 7 μποφόρ, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Στην Κρήτη δεν αποκλείονται την Καθαρά Δευτέρα κάποιες βροχές αλλά θα είναι ασθενείς και τοπικές. Από το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Παροδικές νεφώσεις θα εκδηλωθούν έως το μεσημέρι σε Αττική, Εύβοια και Σποράδες, ενώ από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



