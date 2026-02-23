Καθαρά Δευτέρα: Ιδανικός ο καιρός για πέταγμα του χαρταετού, η πρόγνωση για την Πάτρα

Αυξημένες νεφώσεις και δυνατοί άνεμοι αναμένονται σήμερα Καθαρά Δευτέρα 23/02/2026.

Καθαρά Δευτέρα: Ιδανικός ο καιρός για πέταγμα του χαρταετού, η πρόγνωση για την Πάτρα
23 Φεβ. 2026 9:09
Pelop News

Με ήλιο και βόρειους ανέμους, που ευνοούν το πέταγμα του χαρταετού και λίγες τοπικές νεφώσεις θα κυλήσει η Καθαρά Δευτέρα  σήμερα 23/02/2026, σε Πάτρα και Αχαΐα.

Στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, με την θερμοκρασία να φθάνει τους 15 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, σήμερα Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα κυλήσει με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι βοριάδες θα διευκολύνουν το πέταγμα του χαρταετού, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, με μέγιστες τιμές γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr,   οι άνεμοι θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ, ευνοώντας το πέταγμα του χαρταετού. Όπως προκύπτει, οι συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές  στα παράκτια τμήματα του Κορινθιακού Κόλπου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 15 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα  και στον Κορινθιακό Κόλπο άνεμοι με  από δυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές:

Αυξημένες νεφώσεις και δυνατοί άνεμοι αναμένονται σήμερα Καθαρά Δευτέρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας κάνοντας ιδανικές τις συνθήκες για το πέταγμα του χαρταετού.

Οι άνεμοι την Καθαρά Δευτέρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 έως 7 μποφόρ, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Στην Κρήτη δεν αποκλείονται την Καθαρά Δευτέρα κάποιες βροχές αλλά θα είναι ασθενείς και τοπικές. Από το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Παροδικές νεφώσεις θα εκδηλωθούν έως το μεσημέρι σε Αττική, Εύβοια και Σποράδες, ενώ από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 «Δένει» στη Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, προορισμός η Μέση Ανατολή
11:51 Γαστούνη: Θύματα κλοπής και άγριου ξυλοδαρμού περιπτεράς και γιος του
11:48 Βρετανία – Σύλληψη Αντριου: Από το 2019 είχε ενημερωθεί για τη δράση του ο Βασιλιάς Κάρολος
11:36 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Μέθη και τραυματισμοί, σε περισσότερα από 600 περιστατικά επενέβη ο Ερυθρός Σταυρός
11:24 Ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας στην τελετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 ΒΙΝΤΕΟ
11:12 Αδωνις Γεωργιάδης: Θα ξαναπάω στη Νίκαια, λάθος που δεν μήνυσα τον γιατρό που με χτύπησε
10:59 Τα έθιμα της Καθαρά Δευτέρας ανά την Ελλάδα
10:47 Από πήρε το ονόμα της η Καθαρά Δευτέρα και το έθιμο της λαγάνας
10:38 Φρουρούμενος ο δράστης μαχαιρώματος στο Καρναβάλι της Εδεσσας
10:34 Έψησαν λαγάνα ΠΑΟΚ…δυο μέτρων και 130 κιλών δύο μέτρων με… άρωμα ΠΑΟΚ
10:23 Αγορά – Καθαρά Δευτέρα: Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές στα θαλασσινά, πόσο πωλείται η λαγάνα
10:10 Διασώστες και από την Πάτρα στις έρευνες για αγνοούμενο ορειβάτη στο Βελούχι
10:00 Αθανάσιος Αργυρίου: Πού οφείλονται για τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών τα έντονα καιρικά φαινόμενα
9:45 Χάος στο Μεξικό μετά τον θάνατο βαρόνου ναρκωτικών, επιθέσεις από το καρτέλ ΒΙΝΤΕΟ
9:35 Πάτρα: Πώς έγινε το θανατηφορό τροχαίο με θύμα 45χρονη ΦΩΤΟ
9:22 Πάτρα: Πού και πώς θα γιορτάσουμε σήμερα τα Κούλουμα, οι εκδηλώσεις
9:16 Εορτολόγιο – Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα
9:09 Καθαρά Δευτέρα: Ιδανικός ο καιρός για πέταγμα του χαρταετού, η πρόγνωση για την Πάτρα
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει.
23:45 Καθαρά Δευτέρα 2026: Πώς αμείβεται η εργασία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ